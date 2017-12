Amenzile neîncasate prejudiciază bugetele locale

La sfârşitul fiecărui an, primăriile din judeţul Constanţa, la fel ca toate primăriile din ţară, îşi fac calcule şi estimează cam pe ce buget se pot baza în anul ce urmează, având la bază cifrele rezultate din încasările de taxe şi impozite. Din analizele efectuate, unele primării rămân cu datorii neachitate pe care speră că le vor onora anul viitor, alte primării se trezesc cu un procent relativ mic al încasărilor la buget. Până acum, nici primarii, dar nici reprezentanţii Guvernului nu au ridicat o problemă importantă, care afectează foarte multe bugete locale: amenzile neîncasate. După cum bine se ştie, amenzile auto şi cele pentru prostituţie sunt încasate de către autorităţile din localitatea unde cel sancţionat îşi are domiciliul. Numai că amenzile sunt date, dar nu sunt încasate. Primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan, a declarat că anual, din cauza acestor amenzi neîncasate, bugetul local este afectat. „Am spus în nenumărate rânduri că amenzile trebuie încasate de reprezentanţii Poliţiei, nu de primării. Faptul că aceste amenzi nu sunt achitate ne afectează procentul de încasări. Noi, când facem estimarea bugetului pentru anul următor, trebuie să luăm în calcul şi aceste sume provenite din amenzi, chiar dacă noi nu vom încasa niciodată aceşti bani. Acest lucru conduce anual la prejudicierea bugetului local. De exemplu, la Independenţa trebuie să încasăm peste 150 de amenzi pentru prostituţie, amenzi care au fost emise prin diferite zone ale ţării unor persoane care au domiciliul, cel puţin pe buletin, în Independenţa. Noi ne ducem la adresa din buletin, dar acolo găsim pe altcineva sau pe nimeni. Acesta este numai un exemplu”, a declarat Cristea Gâscan. El a precizat că, în urma unor calcule ale sumelor pe care Primăria Independenţa nu le-a încasat şi nici nu le va încasa, anual bugetul local este prejudiciat cu 80.000 - 100.000 de lei. „Gândiţi-vă că la sumele existente anual se adună penalizări şi sumele cresc. În urma unui calcul pe ultimii cinci ani, am ajuns la concluzia că Independenţa a pierdut cam 500.000 de lei, bani pe care îi putea folosi la diversele proiecte locale. Dacă ne gândim că la fiecare primărie din ţară întâlnim situaţii similare, ajungem la concluzia că anual milioane de lei sunt pierduţi de autorităţile locale din cauza unui sistem deficitar de colectare a acestor amenzi. Poate că nu ar fi rău ca Guvernul să analizeze foarte serios această problemă”, a explicat primarul.