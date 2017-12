"American Sniper" - preferat de americani la Oscar pentru cel mai bun film

"Lunetistul american/ American Sniper", regizat de Clint Eastwood, cu Bradley Cooper în rolul principal, este lungmetrajul preferat de cei mai mulţi americani pentru câştigarea premiului Oscar pentru cel mai bun film, potrivit unui sondaj realizat de Reuters. Dacă americanii de rând ar vota peliculele care să câştige premiile Academiei, "Lunetistul american/ American Sniper", regizat de Clint Eastwood, cu Bradley Cooper în rolul principal, ar fi câştigătorul categoriei "cel mai bun film", potrivit studiului anual despre premiile Oscar realizat de Reuters şi Ipsos. Lungmetrajul "Lunetistul american/ American Sniper", inspirat din povestea adevărată a lunetistului Chris Kyle, devenit o adevărată legendă a armatei americane pentru modul în care a luptat în Irak, protejându-şi colegii de arme, a fost votat de 22% dintre respondenţi drept câştigător al Oscarului pentru cel mai bun film, dintre cele opt nominalizate anul acesta, potrivit unui sondaj realizat în SUA, în perioada 16 - 23 ianuarie. Academia de film americană a decis ca în acest an să nominalizeze doar opt lungmetraje, nu zece, la categoria "cel mai bun film": "American Sniper", de Clint Eastwood, "Birdman", de Alejandro Gonzalez Inarritu, "Boyhood", de Richard Linklater, "The Grand Budapest Hotel", de Wes Anderson, "The Imitation Game", de Morten Tyldum, "Selma", de Ava DuVernay, "The Theory of Everything", de James Marsh, şi "Whiplash", de Damien Chazelle. Pe locul al doilea în acest sondaj se află "Selma", un film despre Martin Luther King, regizat de Ava DuVernay. Acesta a obţinut 8 procente din partea respondenţilor. Poziţia a treia îi revine filmului "12 ani de copilărie/ Boyhood", de Richard Linklater, care a obţinut 4 procente. Filmul regizat de Eastwood, aflat în prezent pe primul loc în box office-ul nord-american, a devenit un punct de dezbatere între liberali şi conservatori în ceea ce priveşte moralitatea războiului şi rolul lunetiştilor.