Amiralul Mantelli: Rusia încercuieşte Europa într-un „arc de fier“

23:11:27 / 30 Martie 2017

minciuni, minciuni americane

Ce manipulare ordinara, ei stapanesc lumea , cu trupe in Irak, Afganistan, Coreea de Sud, Romania, Italia, Siria, etc, etc, cauta razboi cu Rusia, si pt.asta gasesc pretexte. Cel mai rau e pt. romani, un eventual razboi noi vom fi in prima linie. Va fi dezastru. Poate ratiunea va invinge.