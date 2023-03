Amon Amarth in concert la Bucuresti

Amon Amarthrevin la Bucuresti pe 1 iulie la Romexpo in aer liber! Primele 200 de bilete din fiecare categorie au pret earlybird si se pun in vanzare miercuri pe 22 februarie la ora 11:00 dar fanii METALHEAD vor primi pe 21 februarie la ora 11 un cod pe pagina deInstragram METALHEAD cu care au acces la alte 200 de bilete, inaintea tuturor.



Amon Amarth este una dintre cele mai cunoscute trupe de metal din Suedia, activand inca din 1992. Formatia abordeaza un Melodic Death Metal in care tema predominanta a pieselor este mitologia nordica. Chiar daca unii se rapoarteaza la stilul muzical al formatiei ca fiind Viking Metal, Johan Hegg a declarat in repetate randuri ca Amon Amarth, desi influentata de cultura vikinga si de perioada pre-crestina a Peninsulei Scandinave, genul muzical abordat este Melodic Death Metal.

In momentul de fata, Amon Amarth are 12 materiale de studio lansate, discuri care au intrat zeci de topuri din intreaga lumea, inclusiv in US Billboard sau in UK Top Charts. Cel mai recent album, 'The Great Heathen Army' a fost lansat anul trecut pe 5 August. Pentru acesta au colaborat cu Biff Byford de la Saxon iar albumul a fost produs si masterizat de Andy Senap de la Judas Priest.



Biletele se pun in vanzare pe iabilet.ro la urmatoarele preturi:



- VIKINGS (A) - fara loc in fata scenei - 229 lei earlybird (primele 200) de bilete, 249 de lei in presale si 300 de lei la intrare

- GUARDIANS (B) - fara loc, in spatele categoriei A - 159 lei earlybird (primele 200 de bilete), 179 de lei in presale si 200 de lei la intrare

- RAVENS (C) - fara loc, in spatele categoriei B - 99 de lei earlybird (primele 200 de bilete), 119 lei in presale si 150 de lei la intrare



- PREMIUM - 399 lei - Pe platforma la inaltime aproape de scena, cu bar si acces separat.



Posesorii de bilete PREMIUM au acces in toate categoriile de bilete.



Se pun in vanzare in 9500 de bilete - cate 3000 de fiecare categorie si 500 la categoria Premium



La pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de emitere bilete al agentiei de ticketing.