Amy Schumer, rolul principal în filmul „Barbie”

Actrița Amy Schumer se află în toiul negocierilor pentru a interpreta rolul principal în filmul de comedie ''Barbie'', realizat de Sony Pictures, care are în prim-plan celebrul personaj din lumea jucăriilor Mattel, informează EFE.

Producția, cu Schumer în rolul principal, se va adresa persoanelor atrase de o poveste care debutează într-o lume perfectă a păpușilor Barbie, dar în care o femeie își dă seama treptat că nu se potrivește. Ea este expulzată de pe tărâmul idilic și ajunge în lumea reală unde descoperă că a fi diferit reprezintă de fapt un avantaj, arată The Hollywood Reporter.

Amy Schumer s-a implicat în conceperea scenariului, alături de sora sa, Kim Caramele, cele două rescriind schița originală creată de Hilary Winston. Anul trecut, Sony a angajat trei scenariști care au realizat trei variante diferite de scenariu, iar în final a fost aleasă ideea propusă de Hilary Winston.

Pelicula este descrisă drept o ''comedie fantezistă de familie, cu mult suflet''. Producători vor fi Walter F. Parkes, Laurie MacDonald și Amy Pascal, însă în prezent studiourile Sony sunt în căutarea unui regizor.

Amy Schumer a devenit celebră ca actriță de comedie anul trecut după ce a jucat în filmul ''Trainwreck'' (''O tipă... dezastru''), peliculă la a cărei producție a participat activ, nu numai în ceea ce privește interpretarea cât și la realizarea scenariului.

După ''Trainwreck'', Schumer va putea fi văzută în drama ''Thank you for your service''. De asemenea, ea a anunțat că va juca într-o comedie alături de Goldie Hawn, primul rol pe care aceasta din urmă îl va interpreta după o pauză de 15 ani, după cum precizează The Hollywood Reporter.

Sony a anunțat inițial că producția ''Barbie'' va fi lansată la 21 mai 2017, însă ținând cont de întârzieri acest deziderat ar putea fi unul nerealist, după cum precizează sursa citată.

Marca ''Barbie'' aduce Mattel 3 miliarde de dolari anual, potrivit Deadline.