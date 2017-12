Anca Donici a prezentat „Ancora cu flori”

În prezența unui public format din prieteni și constănțeni care apreciază frumosul și actul creator, Anca Donici, fiica regretatului pictor de marine Valentin Donici, a prezentat sâmbătă, în sala Clio a Muzeului Marinei Române, „Ancora de flori”. Formată din 50 de lucrări de pictură și grafică ce prezintă peisaje marine și flori, expoziția Ancăi Donici este, așa cum a apreciat criticul de artă Doina Păuleanu, „frumoasă și bine închegată”.

„Acum un an, când m-am gândit că voi face o expoziție, m-am îngrozit imediat după ce am afirmat lucrul acesta, deoarece știam ce mă așteaptă: o muncă teribilă. Ideea de a numi această expoziție „Ancora de flori” s-a datorat faptului că am fost întotdeauna impresionată de momentul acela din cadrul Zilei Marinei, când se aruncă în apa mării o coroană de flori sub forma unei ancore, în memoria celor care au pierit pe ape. Deoarece eu pictez în special flori și peisaje marine, m-am gândit să numesc această expoziție „Ancora cu flori”. Tablourile au fost realizate de-a lungul a trei-patru ani de muncă”, a spus Anca Donici.

COPILĂRIE ÎN ATELIER, PRINTRE PICTURI „Când crești într-un atelier de pictură, simți mirosul de uleiuri, te miști în acel univers și te mai și murdărești, este imposibil ca acest lucru să-ți iasă din suflet”, a mai spus Anca Donici, care a moștenit talentul pentru pictură de la tatăl său, ofițerul de marină Valentin Donici. Cei doi, tată și fiică, au expus și împreună, în 2002, în sala „Comandor Dimitrie Știubei” a Muzeului Marinei Române.

Pentru Anca Donici, pictura reprezintă marea pasiune, căreia a început să-i dedice timpul său după pensionare. „După ce a trebuit să ies la pensie, pentru că m-am îmbolnăvit, am început să-mi ocup timpul cum am putut mai frumos, făcând ceva care să-mi bucure sufletul: pictura”, a spus artista care poartă mereu în suflet marea și amintirea tatălui său.

Anca Donici este membră a Atelierului „Val. Donici”, care funcționează în cadrul Filialei Constanța a Ligii Navale din România (LNR).

Printre cei care au luat cuvântul în cadrul vernisajului s-au aflat președintele Filialei Constanța a LNR, contraamiral (r) Aurel Constantin, scriitoarea Mihaela Burlacu, consilier superior în cadrul Direcției Coordonare Instituții Subordonate a Consiliului Județean Constanța, președintele Clubului Artelor „Solteris” din Mangalia, poeta Emilia Dabu, și traducătoarea Guner Akmola. Expoziția va rămâne deschisă inclusiv de Ziua Marinei Române.