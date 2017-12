Șase blocuri noi în proiect, în campusul social „Henri Coandă”

07:51:15 / 03 Iunie 2015

pt primar

Opriți acest proiect. Sau duceții pe un câmp. Sunt un pericol public pt toți cei din zona si nu numai. Linia 44 si 102 e pt ei MOCA. Or fi si persoane care aunevoie dar nu asa si acolo ii aduni la grămadă. Seara me e frica sa mai ieșim în zonă lucru care este f rușinos. Ne e frica pt copiii noștri care vara stăteau si ei pana mai târziu la joacă. Aduceți poliția in zona sa fie acolo non stop. Si luați la întrebări din ce trăiesc ca sa isi asigure existenta.