Școlari de a IV-a, picați la prima admitere din viața lor!

15:50:34 / 17 Martie 2016

Pentru fost elev

Au intrat cate 26 in clasa si acum sunt 32. O gasca de machidoni interlopi si-au cumparat locurile si au aparut in toamna. Paris , Ciote si alti cocalaricare au loat note de 3 si 4 au aparut in toamna cu fruntea sus bagati cu spaga pile si relatii. Mai scutiti-ne cu integritatea profesorilor. Ar trebui sa-i lase pe machidonii astia sa mearga la olimpiade si concursuri ca dja lumea se fereste de CNMB ca fiind scoala de machidoni corupti.