”Just Go with It”, în fruntea box office-ului nord-american

Comedia romantică ”Just Go with It”, cu Jennifer Aniston şi Adam Sandler în rolurile principale, a debutat pe prima poziţie în box office-ul nord-american, cu încasări de 31 de milioane de dolari, potrivit cifrelor provizorii publicate duminică.

Pe poziţia a doua s-a clasat un documentar despre Justin Bieber, idolul adolescenţilor nord-americani. Intitulat ”Justin Bieber: Never Say Never”, filmul îl prezintă pe tânărul cântăreţ canadian în timpul turneului său din 2010 şi a avut încasări de 30,2 milioane de dolari. Un alt film lansat weekend-ul trecut este animaţia ”Gnomeo şi Julieta / Gnomeo and Juliet”, ce ocupă poziţia a treia. Filmul transpune celebra poveste de dragoste shakespeariană în universul piticilor de grădină şi a avut încasări de 25,5 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul britanic ”Acvila legiunii a IX-a / The Eagle”, regizat de Kevin Macdonald, în care tânărul centurion roman Aquila, interpretat de Channing Tatum, se aventurează în teritoriile necucerite din nordul Angliei, a debutat pe poziţia a patra, cu încasări de 8,5 milioane de dolari. Fostul lider de săptămâna trecută, thriller-ul ”The Roommate”, a coborât pe poziţia a cincea, cu încasări de 8,4 milioane de dolari. Filmul ”Discursul regelui / The King\'s Speech”, în care Colin Firth interpretează rolul lui George al VI-lea al Marii Britanii, a generat încasări de 7,4 milioane de dolari de vineri până duminică şi a coborât două poziţii, ajungând pe locul al şaselea în box office-ul nord-american. Comedia romantică ”Fără obligaţii / No Strings Attached”, cu Natalie Portman şi Ashton Kutcher în rolurile principale, a coborât patru poziţii şi a ajuns pe locul al şaptelea, cu încasări de 5,6 milioane de dolari. Pe locul al optulea se află ”Sanctum”, o producţie australiană 3D, în care trei scafandri rămân captivi în cea mai mare şi mai misterioasă reţea de peşteri inundate din lume. Filmul a avut încasări de 5,1 milioane de dolari de vineri până duminică. Drama western ”Adevăratul curaj / True Grit”, regizată de fraţii Joel şi Ethan Coen, a pierdut o poziţie şi a coborât pe locul al nouălea, cu încasări de 3,7 milioane de dolari.

Thriller-ul SF ”The Green Hornet - Viespea verde”, ce prezintă aventurile unui director de ziar care, în timpul nopţii, se transformă într-un justiţiar ce luptă împotriva criminalilor, încheie topul 10 al peliculelor cu cele mai mari încasări în America de Nord la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete de 3,6 milioane de dolari.