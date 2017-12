Federația Bolnavilor de Cancer (FABC) și Societatea Română de Cancer (SRC) au lansat ieri cea de-a doua ediție a campaniei despre melanom ”Un viitor fără pată!”, ce are drept obiectiv principal informarea și educarea publicului tânăr cu privire la riscurile melanomului malign și importanța comportamentului preventiv. Ambasador al luptei împotriva cancerului de piele este jucătoarea de tenis Simona Halep. Potrivit reprezentanților FABC și SRC, campania pornește în acest an ca răspuns la situația statistică îngrijorătoare din România, care indică necesitatea programelor de prevenție și educație cu privire la melanom. ”Principalul obiectiv este creșterea ratei de diagnosticare precoce a melanomului malign în rândul populației din România. Astfel, pe durata verii, campania va cuprinde activități menite să faciliteze accesul la educație privind melanomul. În plus, site-ul www.info-melanom.ro este o resursă constantă de informare pe care populația o poate accesa”, a declarat președintele FABC, Cezar Irimia, cu prilejul lansării campaniei. Datele oficiale privind incidența melanomului malign arată că, în lipsa unor programe ample și constante de educare pentru prevenție, începând de la cele mai mici vârste, precum și în rândul tinerilor și adulților, incidența melanomului malign crește, potrivit președintelui FABC. „În perioada iulie - septembrie vom organiza acțiuni speciale în cadrul evenimentelor sportive care se vor desfășura în aer liber în București, dar și sesiuni de testare în țară. Vor fi distribuite materiale informative, brățări. Vom avea și sprijinul direcțiilor de sănătate”, a mai spus Irimia. La rândul său, directorul executiv al SRC, Adriana Melnic, a arătat că incidența melanomului crește într-un ritm accelerat în segmentul de populație de 25-39 de ani. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Alin Tucmeanu, a afirmat că măsurile cele mai importante sunt prevenția și informarea. Potrivit datelor oficiale, incidența melanomului a crescut de peste două ori în ultimii 30 de ani, în Europa. Aceasta variază de la 3-5/100.000 de persoane pe an în țările mediteraneene la 12-20/100.000 pe an în țările nordice. În România, incidența a crescut în ultimii 25 de ani de la 1,2 la 4,5/100.000 de persoane anual.