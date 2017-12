Andronescu nu vrea un candidat de la Medicină

10:21:27 / 20 Martie 2014

naivi

Sunteti naivi daca credeti ca viitorul posibil rector de la medicina nu are in spate o retea bazata pe interese de grup,prietenii sau rudenie. Cu cateva exceptii dar si acelea nefericite (si ma refer la calitatea umana),asa zisii profesori,confi si celelalte grade au ars etapele si ca Fat-frumos s-au trezit mari universitari in cativa ani(o cariera academica se cladeste cu multa munca in zeci de ani;sau or fi ei mai capabili?!)Ce este mai rau,este ca asa ii formeaza si pe viitorii medici:pseudodocti,superficiali,aroganti si foarte sensibili la atingerea banului.Toate astea se cunosc si la Bucuresti, asa ca semnalul este evident(pun in paranteza atat persoana cat si comentariul:l-ati ascultat de ex. vreodata pe proaspatul conferentiar dr. Dina ,director al DSP,care nu stie sa lege doua vorbe si cand este intrebat de studenti nu stie sa le raspunda si ii trimite sa citeasca din tratat?ma intreb cand le-o face pe toate,dar probabil acest post este o sinecura.)ei, cam asta este standardul universitarilor din medicina constanteana.