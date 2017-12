Andy Murray, noul „rege“ al tenisului masculin

Tenismanul britanic Andy Murray a câștigat în premieră Turneul Campionilor, duminică seară, la Londra, după ce l-a învins în finală pe sârbul Novak Djokovic, locul 2 ATP, cu scorul de 6-3, 6-4, și va termina anul pe primul loc în clasamentul ATP. A fost a 24-a victorie consecutivă obținută de Murray, care și-a adjudecat al cincilea titlu consecutiv și al 44-lea din carieră. Pentru victoria de la Londra, el a primit un cec de 2.097.000 dolari și 1.500 de puncte ATP.

„A fost o finală interesantă, dar cred că am avut și meciuri mai bune unul împotriva celuilalt. Am fost mai solid în momente importante. Poate, ținând cont de modul în care s-au desfășurat lucrurile în ultimele luni, am profitat de acest plus de încredere pe care el îl avea în trecut. Am pierdut mai mult decât am câștigat în fața lui, printre care mai multe finale. De data aceasta, șansa a fost de partea mea și mă va motiva pentru 2017. A fost un meci mare, o victorie foarte importantă pentru mine. Am făcut eforturi foarte mari în ultimele cinci sau șase luni pentru a ajunge atât de sus. Acum sunt acolo, dar mi-ar plăcea să și rămân. Știu că va fi extrem de dificil să repet un an atât de reușit. Și devine din ce în ce mai dur, pentru că vin tineri din urmă. Apoi, mai sunt și turneele de Mare Șlem care mă fac să avansez. Când plec de acasă, în luna decembrie, pentru a mă antrena, o fac cu Openul Australiei în minte. Turneele de Mare Șlem sunt cele care motivează”, a spus Murray.

Tenismanul în vârstă 29 ani își încununează astfel un an de excepție, în care a cucerit titlul la Wimbledon, medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro și a devenit primul britanic care încheie pe locul întâi în ierarhia mondială, de la introducerea sistemului computerizat în 1973, când românul Ilie Năstase era primul lider. Murray este al 17-lea jucător care încheie anul în fotoliul de lider al ierarhiei mondiale.

În finala de dublu, cuplul alcătuit din Henri Kontinen (Finlanda) și John Peers (Australia), cap de serie nr. 5, a dispus de perechea formată din Raven Klaasen (Africa de Sud) și Rajeev Ram (SUA), cap de serie nr. 7, cu 2-6, 6-1, 10-8.

COPIL, PE LOCUL 131 ATP

Tenismenul român Marius Copil a urcat două poziții în clasamentul ATP dat publicității luni, ajungând pe locul 131, cu 457 de puncte. În schimb, Dragoș Dima a coborât două trepte, pe 307, cu 158p, iar Adrian Ungur a alunecat o treaptă, pe 310, cu 155p. În fruntea clasamentului rămâne britanicul Andy Murray, cu 12.685p, urmat de sârbul Novak Djokovic, cu 11.780p, și de canadianul Milos Raonic, cu 5.450p. La dublu, constănțeanul Horia Tecău se menține pe 19, cu 3.650 de puncte, în timp ce Florin Mergea staționează pe 26, cu 3.070p.

