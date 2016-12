Încă un succes pentru Andy Murray la Turneul Campionilor

Tenismenul britanic Andy Murray, liderul clasamentului mondial, a câştigat, miercuri, meciul cu japonezul Kei Nishikori (locul 5 ATP), cu scorul de 6-7 (11/13), 6-4, 6-4, în grupa A de la Turneul Campionilor şi are şanse foarte mari să obţină calificarea în semifinalele competiţiei de la Londra. „La început, a trebuit să alerg foarte mult pentru că nu îmi făceam jocul. Apoi, am început să câştig puncte mai multe pe serviciu şi a fost mai accesibil. Cu Kei sunt obişnuit să joc meciuri lungi, peste patru ore la US Open şi în Cupa Davis în acest an, aşa că nu e nimic neobişnuit. Mă simt bine din punct de vedere fizic. Evident că voi resimţi puţin oboseala, dar mai am trei zile în acest an şi vreau să dau totul”, a declarat Murray după meci. Este a doua victorie obținută de britanic, care conduce în clasamentul grupei. Murray, în vârstă de 29 de ani, nu a câştigat niciodată Turneul Campionilor în cele şapte participări, fiind semifinalist în 2008, 2010 şi 2010, iar în ultimii doi ani nu a depăşit faza grupelor. În celălalt meci din grupă, Stanislas Wawrinka, locul 3 ATP, s-a impus în fața croatului Marin Cilic, locul 7 ATP, cu scorul de 7-6 (7/3), 7-6 (7/3). În ultima rundă din faza grupelor, programată vineri, Wawrinka îl va întâlni pe Murray, iar Nishikori va juca împotriva lui Cilic.

MONFILS S-A RETRAS DE LA LONDRA

Francezul Gael Monfils, locul 6 ATP, s-a retras, miercuri, de la Turneul Campionilor din cauza unei accidentări la coaste, locul său fiind luat de belgianul David Goffin, locul 11 ATP. „Nu pot să joc mâine pentru că mă simt din ce în ce mai rău. Am avut parte de un meci greu cu Dominic Thiem, după care nu am putut să mă antrenez, aşa că am decis că nu pot să mai evoluez. Este o mare dezamăgire pentru mine”, a spus Monfils. Goffin va evolua în locul lui Monfils în meciul cu Novak Djokovic, locul 2 ATP, programat joi, de la 16.00 (în direct la Digisport 2), în ultima rundă din Grupa B. Învins în primele două partide, Monfils nu mai avea şanse de calificare în semifinalele competiţiei. În celălalt meci al zilei, de la ora 22.00 (în direct la Digisport 2), se vor întâlni canadianul Milos Raonic (locul 4 ATP) și austriacul Dominic Thiem (locul 9 ATP), învingătorul urmând să meargă în semifinale, alături de Djokovic.

