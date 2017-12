Angela Gheorghiu şi Nadia Comăneci, la prezentarea de modă a lui Cătălin Botezatu la New York

Soprana Angela Gheorghiu şi Nadia Comăneci s-au numărat, weekend-ul trecut, printre invitaţii de onoare la prezentarea de modă organizată de Cătălin Botezatu la Hotelul Waldorf Astoria din New York, cu ocazia „Couture Fashion Week”. „Am venit pregătită să văd ceva spectaculos şi a fost, într-adevăr, un spectacol de culoare şi strălucire. Muzica, de asemenea, a fost amplă, vocală, în ton cu prezentarea. Am remarcat mai multe rochii pe care aş dori să le port pe scenă”, a declarat soprana Angela Gheorghiu, aflată în stagiune la Metropolitan Opera din New York, cu opera „La Rondine”. Şi Nadia Comăneci a fost impresionată de prezentarea lui Botezatu. „Eu mi-am ales patru rochii”, a spus fosta gimnastă, la încheierea prezentării. „Este o colecţie foarte frumoasă. Am venit special pentru acest eveniment din Oklahoma, la invitaţia lui Cătălin”, a adăugat ea.

Intitulată „Famous, Rich and Snob”, colecţia lui Cătălin Botezatu a inclus o suită de rochii de seară în culori intense - roşu, albastru şi verde, cu volane largi, şi blănuri. Colecţia a fost prezentată în prima seară a „Couture Fashion Week”, un circuit care promovează creatori de haute couture şi articole de lux, precum şi creatori independenţi. Prezentările „Couture Fashion la New York” au loc, de obicei, în paralel cu Săptămîna Modei, care se desfăşoară de două ori pe an şi reuneşte mari designeri internaţionali de modă. Aflat pentru a doua oară la „Couture Fashion Week”, Cătălin Botezatu a declarat că nu intenţionează să caute noi oportunităţi pe piaţa americană. „Am venit la invitaţia prietenului meu, Andres Aquino. Sînt deja prezent pe piaţa americană, cu lenjerie, dar nu intenţionez să vînd rochii în Statele Unite, am clienţii mei în Europa şi sînt mulţumit cu asta, am venit doar să expun o colecţie frumoasă”, a declarat Botezatu.

Ca şi alte segmente ale economiei, nici industria modei nu a rămas neafectată de criza financiară mondială, presa americană remarcînd în acest sezon o scădere a numărului de sponsori de prestigiu prezenţi la Fashion Week, ca şi a numărului de celebrităţi, faţă de ceilalţi ani. „Banii pentru articole scumpe există şi vor exista întotdeauna, atîta vreme cît un obiect conferă valoare şi exclusivitate, doar banii care nu au acoperire dispar”, a spus Andres Aquino, promotorul Couture Fashion Week. „Este o perioadă de revenire la realitate”, a spus Cătălin Botezatu, referindu-se la criza economică resimţită pe piaţa modei. „Rolls Royce-ul nu mai era Rolls Royce, prea ajunsese să îl cumpere oricine, iar pe vremuri, numai regina purta diamante, cînd se ajunge să le poarte toată lumea are loc o asemenea perioadă de reaşezare a valorilor”, a adăugat creatorul de modă.