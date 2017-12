Angelina Jolie se pregăteşte de operaţie

Actriţa şi regizoarea americană Angelina Jolie se pregăteşte de zor pentru o nouă intervenţie chirurgicală care să o protejeze împotriva pericolului de a se îmbolnăvi de cancer. Vedeta de 38 de ani şi-a pierdut mama, Marcheline Bertrand, din cauza unui dublu cancer, ovarian şi mamar, în 2007. Aşa că a decis să suporte, anul trecut, o dublă mastectomie, după ce a descoperit că este purtătoare a genei BRCA1, care măreşte considerabil riscul de a se îmbolnăvi de ambele tipuri de cancer de care a suferit şi mama sa. În prezent, se pregăteşte pentru o intervenţie de histerectomie, adică îndepărtarea chirurgicală a uterului. ”Mama mea a avut cancer mamar şi ovarian, spectru care mă ameninţa şi pe mine... Mă pregătesc pentru momentul în care va trebui să trec şi prin cealaltă operaţie”, a declarat actriţa într-un interviu recent. Se pare că aceasta doreşte să facă operaţia înainte de nunta cu Brad Pitt.

Angelina Jolie este mândră că a avut puterea să recunoască public că a suferit o dublă operaţie de mastectomie. Prin gestul ei, a determinat mai multe femei să-şi facă testul de identificare a genei BRCA1 şi să preîntâmpine astfel o eventuală gravă îmbolnăvire. ”Am primit foarte multe scrisori frumoase de la femei care au făcut şi ele acest test. Cele care m-au mişcat cel mai mult sunt de la femei care au aflat că şi-au făcut testul chiar la timp pentru a preîntâmpina îmbolnăvirea. Ele sunt acasă, acum, alături de copii şi de familie şi sunt sănătoase. Sunt foarte fericită că am avut şi eu un mic rol în toate acestea”, a mai declarat actriţa.

Până la operaţie, Angelina Jolie l-a însoţit pe partenerul său de viaţă la o gală caritabilă organizată la New Orleans. Brad Pitt, care a participat la gala caritabilă Make It Right, destinată strângerii de fonduri pentru eforturile de reconstrucţie a caselor afectate de uraganul Katrina, din august 2005, ce a distrus 80% din oraşul New Orleans, a urcat la un moment dat pe scenă şi a cântat la tamburină, alături de Bruno Mars, un cover al melodiei ”Like a Sex Machine”, lansată de James Brown în 1971. ”Iubesc oraşul New Orleans şi sunt extrem de mândru de comunitatea de pe Lower 9th Ward”, le-a spus Brad Pitt spectatorilor prezenţi la concert. Sandra Bullock i s-a alăturat apoi lui Brad Pitt pe scenă, pentru a prezenta acţiunea strângerii de fonduri în urma căreia au fost donaţi peste patru milioane de dolari. Preţul unui bilet de intrare la evenimentul caritabil Make It Right, ajuns la a doua ediţie, a fost de 2.500 de dolari.