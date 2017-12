Anne Hathaway şi James Franco vor prezenta gala Oscarurilor din 2011

Cu siguranţă, cea de-a 83-a ediţie a premiilor Oscar va intra în istorie drept cea mai controversată. După ce Jean-Luc Godard a refuzat să asiste la decernarea premiului pentru întreaga carieră ce i s-a decernat, Academia Americană de Film se confruntă cu acuzaţii de favoritism, pentru că i-a nominalizat pe tinerii actori Anne Hathaway şi James Franco să prezinte gala ce va avea loc pe 27 februarie 2011, la Los Angeles. Aceasta va fi pentru a doua oară când James Franco va apărea pe scenă în cadrul galei premiilor Oscar, după ce organizatorii au apelat la el pentru a înmâna un trofeu la una dintre ceremoniile anterioare. Imediat însă au apărut acuzaţiile de favoritism, întrucât ambii actori au şanse foarte mari să fie nominalizaţi la premiile Oscar. James Franco este considerat chiar unul dintre favoriţii la premiul pentru Cel mai bun rol principal, pentru rolul din cel mai recent film regizat de Danny Boyle, intitulat ”127 Hours”. La rândul său, Anne Hathaway, care îşi va face cea de-a cincea apariţie la o gală de decernare a premiilor Oscar, are mari şanse să fie nominalizată pentru rolul din ”Love and Other Drugs”. Anne Hathaway a mai fost nominalizată la premiile Oscar în 2008, pentru prestaţia din filmul ”Rachel Getting Married”. ”James Franco şi Anne Hathaway personifică noua generaţie de legende de la Hollywood. Sunt proaspeţi, interesanţi şi polivalenţi”, au declarat Bruce Cohen şi Don Mischer, producătorii galei de decernare a premiilor Oscar

Niciun actor nominalizat nu a mai prezentat o gală Oscar din 1987, când Paul Hogan a fost una dintre cele trei gazde ale spectacolului celei de-a 59-a ediţii. Alţi prezentatori nominalizaţi au fost Glenn Close şi Jeff Bridges în 1985, Walter Matthau în 1976, Michael Caine în 1973, David Niven în 1959 şi regizorul Frank Capra, care în 1939 a prezentat gala şi a primit şi Oscarul pentru Cea mai bună regie.

Nominalizările pentru premiile Oscar 2011 vor fi anunţate pe data de 25 ianuarie. În 2010, această ceremonie anuală de celebrare a cinematografului hollywoodian a fost prezentată de actorii Steve Martin şi Alec Baldwin. Premiile Oscar sunt decernate de Academia Americană de Film, o instituţie ce îşi are sediul central în Beverly Hills şi ocupă, de regulă, locul al doilea în clasamentul celor mai vizionate show-uri de televiziune din SUA, după finala campionatului de fotbal american, Super Bowl. Gala premiilor Oscar este transmisă în peste 200 de ţări.