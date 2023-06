Antreprenoriat studențesc în domeniul turismului albastru, la Universitatea Ovidius din Constanța

Universitatea Ovidius din Constanța, prin Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, este partener strategic în cadrul proiectului de antreprenoriat studențesc în domeniul turismului: "Blue Tourism Opportunities - BTO", 2020-1-PL01-KA203-081692, în urma colaborării cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism (INCDT), București.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, prin programul ERASMUS+, Acțiunea-Cheie 2: „Cooperarepentruinovare șischimb debune practici. Parteneriate Strategice în Învățământul Superior” și urmărește creșterea competențelor profesionale antreprenoriale ale absolvenților și studenților și includerea de programe educaționale de antreprenoriat în domeniului turismul albastru de către universități.

„Turismul albastru reprezintă turismul din zona de litoral, care se bazează pe resursele turistice naturale și culturale asociate Mării Negre și include activități costiere și maritime. În conformitate cu politica europeană de dezvoltare durabilă a economiei albastre, turismul albastru are ca obiectiv dezvoltarea durabilă a turismului de litoral”, precizează șef lucrări doctor Marian Tudor.

Ca rezultate ale proiectului, se pun la dispoziție un curs online de formare profesională în antreprenoriatul din domeniul turismului albastru, sub formă de MOOC (https://mooc.bluetourismopportunities.eu/) și o platformă de mentorat (https://community.bluetourismopportunities.eu/), ce pot fi accesate gratuit. Acestea reprezintă instrumente de colaborare și sprijin pentru universități, profesori și studenți, cu scopul de a încuraja și susține dezvoltarea spiritului antreprenorial în industria turismului albastru.

Participanții care finalizează cursul online vor primi o diplomă acreditată la nivel european din partea coordonatorului de proiect – Vistula School of Hospitality (Varșovia, Polonia).

Proiectul Blue Tourism Opportunities – BTO este derulat în cadrul unui consorțiu internațional multidisciplinar, incluzând parteneri cu experiență în domeniul turismului albastru și în utilizarea unor instrumente didactice inovatoare: Vistula School of Hospitality (Varșovia, Polonia); Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism (INCDT, București, România); lnnovation, Entrepreneurship and Technologies of lnformation and Communication Association (INNETICA, Madrid, Spania); European Business School (ISAG, Porto, Portugalia); Skills Zone (Lija, Malta); GLanDrive (Lisabona, Portugalia).