Apel de la Primăria Constanța: Nu folosiți autoturismele personale!

08:33:02 / 07 Ianuarie 2017

Catre Florentin

O tot votati pe tanti aceea cu alura de matusa impopotonata precum Madame Bijoux (personaj creionat de Leonardo DiCaprio in filmul "Titanic")... Cand o vad pe madam primar, parca vad acel portret din film. Cumpana este o rusine. Nu este o strada asfaltata cum trebuie, nu este un trotuar facut bine (acolo unde s-ar permite amenajare de trotuare). Are un aspect jalnic. Nu stiu, zau asa, pentru ce este laudata aceasta matusa. Ce mari realizari are la activ, ca nu se prea vad? Tineti-o in brate in continuare!