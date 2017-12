Aproape jumătate din copiii români au carii

13:53:54 / 08 August 2014

Preventie cand ? DE ce nu avem oameni competenti in acest domeniu care ne afecteaza pe noi toti ?

In SUA se pune fluor in apa (asa cum in sarea din Romania se pune iod pt a combate hipotiroidismul ) si s-a ajuns sa nu mai existe carii la oameni decat ff rar. Nu se poate invata ceva de la ei ? Daca era ceva de rau in mod sigur se punea in practica !!!