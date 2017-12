Arinel şi acoliţii lui au ieşit din arest

Curtea de Apel Constanţa a înlocuit, ieri, măsura arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea pentru Aristocrates Chiriac Gheorghe, zis „Arinel”, Ervin Sali, zis „Maimuţi”, Cătălin Florin Petcu, zis „Brînză” şi Ali Raşid, zis „Aladin”. Toţi sînt acuzaţi de trafic de persoane alături de Valentina Bătineanu, zisă „Vali”, şi Dacian Gavrilă Dacian, zis „Dop”, cei din urmă, cercetaţi în stare de libertate. Judecătorii spun că motivul pentru care au decis să îi elibereze pe cei patru este că temeiurile care au stat la baza arestării proxeneţilor nu mai sînt valabile. „La momentul declanşării urmăririi penale, procurorul de caz a luat măsura obligării de a nu părăsi localitatea pentru toţi. După două luni a apărut un referat întocmit de poliţişti, în care partea vătămată aduce la cunoştinţă că este urmărită de Arinel. În aceste condiţii s-a dispus arestarea preventivă a lui Arinel şi a celorlalţi trei. După şase luni, fata care îi acuză fuge de sub protecţia Poliţiei Galaţi, acolo unde domiciliază, şi revine la Constanţa. În plus, există şi o expertiză medicală în care se reţine că fata are carenţe în educaţie şi este inadaptabilă la mediul social. De altfel, ea practică prostituţia din anul 2000 şi a fost mereu protejata poliţiştilor de la TF Constanţa!”, a declarat purtătorul de cuvînt al Curţii de Apel Constanţa, judecător Zoiţa Frangu. De altfel, aceasta a fost şi susţinerea avocatului lui Arinel, care a pledat: „Procurorii au luat măsura arestării preventive deoarece fata care îl acuză a declarat că îi este teamă de el şi anchetatorii s-au temut să nu influenţeze desfăşurarea procesului!”. Reamintim că, iniţial, cei şase au fost anchetaţi de procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa însă, după cîteva luni, cazul a fost preluat de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Activitatea de proxenetism a grupului infracţional a fost dovedită cu percheziţiile în „cuiburile” din Constanţa şi cu declaraţiile unora dintre “fetiţe”, care au susţinut că au fost sechestrate şi obligate să se prostitueze. Ele erau duse pe variantă şi păzite pînă agăţau clienţii ori făceau rost de amatori de sex cu ajutorul anunţurilor din ziare. Ofensiva împotriva reţelei de proxeneţi şi prostituate a pornit în dimineaţa zilei de 7 martie 2008, la ora 6.00. Prima percheziţie a avut loc pe strada Bravilor, unde au fost luaţi ca din oală „Arinel” şi „Mamuţi”. În acelaşi apartament au fost depistate şi Ana Maria Z. şi Alice Mihaela G., ambele în vîrstă de 19 ani, care se prostituau sub protecţia celor doi „peşti”. În acelaşi timp, o altă echipă de anchetatori descindea într-un alt apartament de pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu nr. 64, unde l-au găsit pe „Dop”, tînărul de 20 ani acuzat de proxenetism, şi pe „fetiţele” lui, Ionela Luiza M., de 18 ani, şi Anne-Marie Cristina J., de 20 ani. Despre restul grupului, oamenii legii spun că, în toamna lui 2007, Petcu a sechestrat-o pe Ionela Mihai şi pe alte minore, pe care le-a obligat să se prostitueze în folosul lui şi al şefului „Arinel”. Totodată, „Aladin” este acuzat că l-a ajutat pe „Arinel” să obţină bani mulţi de pe urma fetelor, care aveau sub 18 ani la data racolării.