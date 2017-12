Aroganţe liberale!

LAUDĂ DE SINE Tot mai multe studii de sondare a opiniei publice indică faptul că PNL şi preşedintele său, Crin Antonescu, se află pe toboganul politic, căderea începând imediat după ruperea USL. Deşi ar trebui să fie conştienţi de faptul că o bună parte a electoratului nu mai are încredere în ei, Antonescu şi compania încă se cred buricul pământului în politică. O mostră a aroganţei liberalilor a fost oferită, sâmbătă, la Constanţa, unde peneliştii au organizat un miting electoral. Cu această ocazie, liderul PNL a declarat că formaţiunea pe care o conduce nu este preocupată de construirea de noi alianţe, ci de faptul ca PNL să fie cât mai puternic. „În primul rând, noi nu acordăm aşa uşor certificatul de dreapta oricărui partid care revendică această chestiune. În al doilea rând, dintre toate formaţiunile care se revendică a fi de dreapta, indiscutabil PNL este cel mai puternic şi-a asumat foarte explicit rolul de pivot al dreptei”, a declarat Crin Antonescu. Rămânând tot la capitolul înţelegeri, preşedintele liberalilor a afirmat că PNL nu are niciun pact cu Traian Băsescu: „Unii cred că este suficient să ne considere şi pe noi, ca şi pe ei, gata de orice compromis, gata de orice trădare, iar eu le spun că aşa ceva nu se poate. PNL nu are niciun fel de înţelegere sau de complicitate cu Traian Băsescu sau cu altcineva, pentru că noi am dat jos de la putere regimul Băsescu şi guvernarea PDL, pentru că noi i-am pus capăt atotputerniciei lui Traian Băsescu în România“.

DESPRE AMANTE ŞI SOŢII Întrebat ce părere are despre afirmaţia Elenei Udrea, potrivit căreia „PMP este singura formaţiune care nu are în lista de candidaţi la PE soţii, amante sau fiice”, Crin Antonescu a spus că nu comentează conţinutul declaraţiei. „Însă, un pic luată la detaliu, ar putea naşte discuţii. Aluzia la faptul că în lista noastră sunt Ramona Mănescu (soţia lui Rareş Mănescu - vicepreşedintele PNL, n.r.) şi Adina Vălean (soţia lui Crin Antonescu, n.r.) nu ţine, pentru că cele două s-au consacrat ca politicieni înainte de a fi căsătorite cu oameni politici. Pornirea în sine a Elenei Udrea împotriva nepotismului ori a situaţiei de amantă sau de nevastă este una sănătoasă. Numai că Udrea nu avea aceeaşi părere când, cu mare tam-tam, organiza strângerea de voturi pentru Elena Băsescu”, a spus Antonescu.