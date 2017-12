Arsenal, la un pas de eliminare

Cel mai încins meci din această seară în Liga Campionilor se anunţă a fi cel de la Londra, unde Arsenal se află pe “marginea prăpastiei”! Învinsă în Olanda, în tur, finalista ediţiei precedente a Champions League are mari probleme de efectiv pentru meciul de azi. Adebayor, Eboue şi Toure sînt suspendaţi, iar Rosicky, Flamini, Diaby şi Van Persie sînt accidentaţi. Asta ca să nu mai amintim de Thierry Henry, nerefăcut după ultima accidentare, prezenţa francezului în echipa de start fiind sub semnul întrebării. Cum şi tradiţia este împotriva “tunarilor” - o singură victorie împotriva echipelor olandeze din 5 dispute la Londra! - Arsene Wenger trebuie să facă o minune pentru a avansa în sferturi! De o minune ar avea nevoie şi OSC Lille în meciul de la Manchester, acolo unde United este mare favorită. Francezii au depus două reclamaţii la UEFA - apropo de golul neregulamentar înscris de Giggs - dar forul european le-a respins, nedorind să creeze un precedent. Astfel că Lille va trebui să lupte din greu pentru a spera la calificare. La Milano, echipa gazdă are prima şansă în disputa cu Celtic, campioana Scoţiei ajungînd - deja - prea departe pentru valoarea lotului său. În sfîrşit, la Munchen se anunţă o altă partidă cu scîntei, în care orice rezultat este posibil. Real vine cu avantajul victoriei din tur, dar Bayern este capabilă să înscrie cel puţin un gol, ceea ce ar putea garanta victoria şi accesul în sferturile de finală.

Programul partidelor din această seară, toate meciurile începînd la ora 21.45: AC Milan - Celtic Glasgow (în tur 0-0); Manchester United - OSC Lille (în tur 1-0); Arsenal Londra - PSV Eindhoven (în tur 0-1); Bayern Munchen - Real Madrid (în tur 2-3).