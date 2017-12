Artă din cuie, vin și... pământ

Constănțeanca Cristiana Georgescu face portrete de la 17 ani. Însă a devenit celebră la aproape 34 de ani, după ce a început să facă portretele prietenilor din lista de Facebook. Îi place să creeze cu materiale neconvenționale: scrum de țigară, cuie, chei, șuvițe de păr... De curând a realizat un Christ din pământ, ceară și pâine înmuiată în vin.

Parafrazând celebrele versuri din la fel de faimosul „Testament” al lui Tudor Arghezi, despre constănțeanca Cristiana Georgescu se poate spune că din lucruri pe care alții le aruncă la gunoi, din scrum sau din noroi creează frumuseți și sensuri noi. Și, într-adevăr, reușește să transforme în artă mucurile și scrumul de țigară, reușește să dea formă pământului reavăn sau să facă din fasungurile de bec o floare multicoloră.

Cristiana Georgescu pictează demult. De la 17 ani face portrete în creion, tuș, cărbune. A studiat la Școala Populară de Arte, secția pictură, între anii 1997-2000, în aceeași perioadă urmând și cursurile de frizeriță. Însă a devenit cunoscută în mediul online, prin intermediul portretelor inedite pe care le-a realizat prietenilor din lista de Facebook. La începutul acestui an, popularitatea ei a crescut și mai mult după ce a apărut la câteva posturi locale de televiziune, printre care și Neptun TV, cu ineditele creații din ceară și scrum de țigară. De atunci, și-a îndreptat atenția spre alte materiale neconvenționale: chei, cuie, șuvițe de păr, pământ și chiar pâine amestecată cu vin. „Nu există viață fără artă. Prin artă dăm viață” - este crezul Cristianei Georgescu.

PORTRETE DE ARTIȘTI A realizat din ceară, pe plăci de ciment, portretele marilor dispăruți: Jean Constantin, Nicu Constantin, Dem Rădulescu, Dan Spătaru, Ștefan Bănică, Amza Pellea, Gil Dobrică, Sergiu Nicolaescu, Puiu Călinescu, Toma Caragiu și Ion Dolănescu.

ICOANE DIN CEARĂ SFINȚITĂ Însă cel mai mult îi place să picteze icoane, folosind ca materie primă ceară din lumânări sfințite, cumpărate de la biserică. „Anul trecut, în septembrie, am fost la biserică și am vrut să cumpăr o icoană. Am cumpărat una cu părintele Arsenie Boca. În timp ce mă îndreptam spre casă, am observat că are niște mici defecte. Am scos poza din ramă și am refăcut complet fizionomia din ceară, restul din lac”, spune Cristiana Georgescu. Apoi a făcut portretul tatălui pe care l-a pierdut pe când avea 17 ani. Iar de atunci folosește tot felul de materiale neconvenționale.

După cum a precizat, prima lucrare din scrum și din mucuri de țigară a fost un înger, pe care l-a terminat în fatidica noapte de 30 octombrie 2015, care a adus multe lacrimi și suferință în clubul „Colectiv” din București. De curând a realizat un Christ cu fața din ceară, părul din pământ și coroana din cuie. Are acasă și un Christ pogorât de pe Cruce, realizat din pământ, ceară, pâine și vin.

Se pare că talentul Cristianei Georgescu a fost moștenit și de fiica sa, Bianca, elevă în clasa a VII-a la Școala nr. 29.