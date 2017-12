Artişti consacraţi, la Galele Studenţeşti de la Costineşti

Mircea Vintilă, „Viţa de Vie”, „Şuie Paparude”, „Fără Zahăr”, formaţiile de dans „M&M” şi „Microbis” şi ansamblul folcloric „Ardealul” vor participa, în perioada 21 - 28 august, la Galele Studenţeşti de la Costineşti. Artiştii vor evolua pe o scenă amplasată pe cunoscuta plajă de la Obelisc.

Organizatorii, Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor şi Casa de Cultură a Studenţilor Sibiu, afirmă că doresc să le ofere tinerilor accesul şi la alt gen de manifestări decît cele din cluburi şi discoteci, să păstreze spiritul studenţesc prin spectacole de calitate. În acelaşi timp, organizatorii vor să promoveze tinerii talentaţi de la casele de cultură ale studenţilor.

Reînfiinţate după 1989, Galele Studenţeşti de la Costineşti s-au impus drept unul dintre cele mai importante evenimente ale verii. În fiecare an, Galele adună la Obelisc mii de tineri din toate centrele universitare ale ţării. În cadrul acestei manifestări, studenţii pot fi simpli spectatori sau pot fi ei înşişi artişti. Galele Studenţeşti reprezintă nu doar o posibilitate de promovare a artiştilor deja cunoscuţi, ci mai ales o veritabilă rampă de lansare pentru tinerii artişti din toată ţara. Sloganul sub care se desfăşoară, în acest an, Galele de la Costineşti, este „Cultura provoacă dependenţă”.