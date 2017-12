AS Roma poate rata încă un sezon

Fosta campioană a Italiei este foarte aproape de a încheia un sezon dezamăgitor, atât pe plan intern, cât și internațional. Învinsă de SSC Napoli pe teren propriu, în campionat, AS Roma a pierdut contactul cu Juventus Torino și este greu de crezut că mai are vreo șansă la scudetto, acum putând rata chiar și poziția secundă, ultima care duce direct în grupele UEFA Champions League în sezonul 2017-2018! Învinsă și de Lazio în manșa tur a semifinalei Cupei Italiei, AS Roma ar mai avea doar varianta câștigării UEFA Europa League pentru a salva sezonul! Dar înfrângerea din meciul tur, de la Lyon, lasă puține șanse italienilor, care trebuie să evolueze mult mai bine decât în tur pentru a spera la calificarea în sferturile de finală. În celelalte meciuri se anunță dueluri echilibrate, doar Anderlecht Bruxelles și KRC Genk părând a fi deja calificate după victoriile din tur, obținute în deplasare.

Programul partidelor de joi seară, din manșa retur a optimilor de finală ale UEFA Europa League - ora 20.00: Beșiktaș Istanbul - Olympiacos Pireu (în tur: 1-1; Dolce Sport 1), FC Krasnodar - Celta Vigo (în tur: 1-2; Dolce Sport 2), KRC Genk - KAA Gent (în tur: 5-2; Dolce Sport 3); ora 22.05: AS Roma - Olympique Lyon (în tur: 2-4; în direct la Sport.ro și Dolce Sport 1), Manchester United - FC Rostov (în tur: 1-1; Dolce Sport 2), Anderlecht Bruxelles - APOEL Nicosia (în tur: 1-0; Dolce Sport 3), Borussia Monchengladbach - Schalke '04 Gelsenkirchen (în tur: 1-1; Dolce Sport 4), Ajax Amsterdam - FC Copenhaga (în tur: 1-2; înregistrat, ora 24.00, Dolce Sport 3).

Tragerea la sorţi a meciurilor din sferturile de finală ale UEL va avea loc vineri, 17 martie, de la ora 14.00, la Nyon, în Elveția. Întâlnirile din sferturi se vor desfăşura la 13 şi 20 aprilie.