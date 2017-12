Aşa eliminaţi riscul de infarct miocardic şi accident cerebral!

De Ziua Mondială a Sănătăţii, celebrată în fiecare an pe 7 aprilie, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) stabileşte o temă care evidenţiază un domeniu prioritar - Ziua Sănătăţii fiind o oportunitate pentru întreaga lume de a se concentra asupra unei probleme majore de sănătate publică la nivel global. În acest an, tema aleasă este „Hipertensiunea arterială”. Hipertensiunea arterială (HTA) este o boală cronică care se manifestă prin înregistrarea de valori crescute ale tensiunii arteriale (TA), peste limitele normale. „HTA nu are simptome specifice, de aceea se mai numeşte “ucigaşul tăcut”, fiind un factor de risc major pentru creier, accidente vasculare sau atacuri ischemice tranzitorii, pentru inimă, angină, infarctul de miocard, insuficienţă cardiacă sau alte boli cardiace, renale, dar şi pentru diabetul zaharat”, potrivit specialiştilor Ministerului Sănătăţii (MS). Există beneficii sociale şi economice semnificative atunci când depistarea HTA se face precoce, se utilizează medicaţia adecvată şi se monitorizează ulterior de către medicul curant. „HTA poate fi prevenită printr-un control al factorilor de risc, cum ar fi dieta nesănătoasă, consumul de alcool şi tutun şi lipsa de activitate fizică”, explică medicii MS. Ei spun că dacă nu se iau măsuri la momentul potrivit pentru a reduce expunerea la aceşti factori, incidenţa bolilor cardiovasculare, inclusiv HTA, poate creşte. Conform OMS, la nivel global, unul din trei adulţi cu vârsta peste 25 de ani are tensiunea arterială ridicată. Peste nouă milioane de decese apar anual, în lume, din cauza complicaţiilor HTA.

„Actualul mandat va fi centrat pe prevenţie. Prevenţia în sine este o investiţie pe termen lung în sănătatea populaţiei. De aceea, îndemnul meu către cetăţeni este să-şi verifice periodic TA pentru a preveni riscul de infarct miocardic şi accident cerebral”, a declarat ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii. Medicii de familie depistează, anual, numeroase cazuri noi de HTA şi monitorizează pacienţi deja diagnosticaţi, 12% din consultaţiile oferite de aceştia fiind pentru controlul HTA. HTA poate fi depistată dacă oamenii merg la medicii de familie pentru a-şi măsura corect TA, a spus preşedintele Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, dr. Rodica Tănăsescu. „Dacă în familie există cel puţin un caz de HTA, dacă nu ţi-ai măsurat niciodată TA, dacă nu eşti sigur că nu ai HTA, fă un gest simplu, o vizită în cabinetul medicului tău de familie şi măsoară-ţi corect TA! Cheia succesului este depistarea precoce”, a adăugat dr. Tănăsescu. La rândul său, preşedintele Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie, dr. Doina Mihăilă, a spus că dacă HTA ar fi depistată la timp pentru toată populaţia, dacă s-ar respecta tratamentul corect, complicaţiile acestui „ucigaş în serie” ar fi incomparabil mai mici. „Ca profesionişti, suntem îngrijoraţi de ignorarea acestui adevăr simplu. Economiile se fac prin profilaxie şi prin creşterea complianţei la tratament”, a precizat dr. Mihăilă.