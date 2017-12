Ashton Kutcher, rege al încasărilor

Pentru prima dată în cariera sa, actorul american, cunoscut pînă acum doar drept domnul Demi Moore, este campion al încasărilor după ce trei dintre producţiile în care joacă - filmul de animaţie "Open Season" şi lung-metrajele "The Guardian" şi "Jackass Number Two" s-au plasat pe primele trei locuri ale acestui clasament.

Un urs şi un cerb ale căror voci sînt interpretate de Ashton Kutcher şi Martin Lawrence şi-au croit drum împreună în filmul de animaţie "Open Season" pînă pe primul loc al boxoffice-ului în prima săptămînă de la lansare cu încasări de 23 de milioane de dolari. Acelaşi Ashton Kutcher se află şi pe locul doi al topului celor mai vizionate filme cu rolul din producţia Disney "The Guardian" în care alături de Kevin Costner interpretează rolurile a doi înotători ai Pazei de Coastă. Acest film de acţiune a realizat încasări de 17,7 milioane de dolari la premiera pe marile ecrane americane. Fostul 'number one' din urmă cu două săptămîni, "Jackass Number Two" al studiourilor Paramount, în care poate fi urmărit acelaşi Ashton Kutcher a căzut la sfîrşitul săptămînii trecute pe locul trei în boxoffice cu încasări de 14 milioane de dolari.