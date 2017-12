Asigurații Casei OPSNAJ își vor primi cardurile de sănătate cât mai repede

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea, a declarat că într-un timp extrem de scurt își vor primi cardurile de sănătate și asigurații Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (OPSNAJ). ”Știind că OPSNAJ are asigurați în toată țara, cardurile pentru asigurații din țară le vom da la casele județene tocmai pentru a scurta drumul asiguraților și a ajunge cât mai repede în posesia lor”, a precizat Ciurchea. El a reamintit că, începând cu 1 mai, instrumentul de validare a serviciilor medicale este cardul și a precizat că vor beneficia gratuit de servicii medicale și după această dată asigurații care nu au intrat în posesia acestuia. ”Dacă cineva nu a intrat în posesia cardului și sunt aproximativ 3% din numărul total de carduri care au fost tipărite și nu au ajuns la pacienți, acești pacienți nu trebuie să își facă nicio grijă, pentru că vor primi servicii medicale. Atât timp cât la introducerea datelor în sistem acel cetățean are cardul emis, înseamnă că îndeplinește toate condițiile de a primi servicii medicale. La fel și furnizorul care le acordă are dreptul să își încaseze contravaloarea. Ai card, îl folosești. Nu ai card din diverse motive și ai nevoie de un serviciu medical, îl primești. Acel serviciu medical va fi decontat”, a susținut președintele CNAS.