Asigurările de viaţă pot dubla cîştigul faţă de un depozit bancar

Firmele de asigurări au reuşit, în primele patru luni ale anului, să aducă celor care deţin o asigurare tip pensie privată cîştiguri de pînă la 6% pe an, dublu faţă de dobînzile oferite de un depozit bancar. O asigurare cu componentă investiţională (tip unit-linked) are şi avantajul că oferă protecţia oferită în caz de deces, de invaliditate, boală sau spitalizare. Cea mai bună performanţă a reuşit-o programul de investiţii Suprem în dolari administrat de Aviva, cu o apreciere de 5,9% de la începutul anului. Programul în lei Mixt Ron al ING a crescut cu 5,1%, în timp ce programele Allianz au reuşit o performanţă de 4,56%, în cazul programului Progresiv. În cazul ING, cea mai mare companie de asigurări de viaţă din România, poate fi ales unul din cele şase programe de investiţii, patru în dolari sau două în lei. Cel mai profitabil program de la începutul acestui an a fost cel în lei, denumit Mixt, cu o creştere de 5,1%.

Programul de investiţii Mixt Ron al ING are în componenţă acţiuni tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, în proporţie de 25%, iar restul titluri de stat cu dobîndă indexată, obligaţiuni corporative cu cupon fix sau flotant şi depozite bancare în lei pe termen scurt. Perioada minimă de investiţie este recomandată de ING să fie de minimum 3 ani. La Allianz, gama de programe de investiţii este mai bogată, este vorba de opt programe, în dolari, euro şi lei. Cel mai performant program (4,56%) s-a dovedit în acest an cel Progresiv, un program care investeşte cu preponderenţă în acţiuni ale companiilor străine. Programul Allianz în lei, Leu Protect, a crescut cu 2,79% de la începutul acestui an. La Aviva, există o serie de programe de investiţii, în dolari, euro şi lei. Aici programele în lei au avut o evoluţie mai bună, de 4,88% în cazul programului Practic Max şi 4,39% la Practic Plus. Structura Practic Max se bazează în mod egal pe acţiuni listate la BVB şi pe obligatiuni (de stat, municipale şi corporatiste), în timp ce Practic Plus are o pondere de numai un sfert în acţiuni la Bursă. În schimb, programele de investiţii în dolari ale Aviva au avut randamente mult mai mari, de 5,9% de la începutul anului, în cazul programului USD Suprem. Programul Aviva Imobiliar a crescut cu 4,5% de la începutul anului. Acesta este un program oferit de Morley Fund Management (administratorul investiţiilor Aviva) care presupune investiţii directe sau indirecte pe pieţele imobiliare din Europa Centrală şi de Est. Potrivit Aviva, aceste pieţe vor cunoaşte un grad ridicat de dezvoltare în următorii ani, avînd activele de referinţă în euro. Gradul de risc al acestui program este mediu spre ridicat.