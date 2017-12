Asistenţă socio-medicală europeană, la Cumpăna

Un proiect de suflet al primarului comunei Cumpăna, Mariana Gâju, a fost finalizat ieri, când a fost tăiată panglica inaugurală a Centrului multifuncţional de asistenţă socio-medicală. Început în 2011, proiectul a fost finalizat la finele lui martie şi construit cu fonduri europene în valoare de 3,5 milioane de lei. „Ne-am dorit o infrastructură care să permită, prin reorganizare şi eficientizare, îmbunătăţirea condiţiilor de furnizare a serviciilor de asistenţă socială primară şi specializată, în conformitate cu tipologia serviciilor sociale acreditate conform legislaţiei în vigoare, pentru toate categoriile de persoane şi familii aflate în situaţii de risc la nivelul comunei Cumpăna“, a declarat Gâju. Pentru construirea Centrului a fost extins un imobil existent, prin care se asigură 11 birouri, trei săli de organizare evenimente şi dependinţele aferente. Mai exact, au fost amenajate încăperi care vor găzdui cabinete de medicină de familie şi stomatologice, birouri de consiliere juridică, psihologică, psiho-pedagogică, socială, socio-medicală, educaţională - individuală sau de grup. „Unele dintre aceste cabinete funcţionau şi până acum, însă în condiţii precare. Acum, medicii vor avea tot ce le va trebui pentru a asigura servicii medicale foarte bune“, a explicat Gâju.

FONDURI INSUFICIENTE La inaugurarea Centrului au fost prezenţi şi cei care au făcut posibilă derularea cu fonduri europene a proiectului, care au spus că acesta este unul dintre proiectele reuşite din domeniul serviciilor sociale. „Suntem încântaţi de implementarea sa pentru că este un proiect de succes care are o adresabilitate foarte bună. Cumpăna este o comună mare, cu 15.000 de locuitori, dintre care apreciem că vor beneficia de serviciile centrului multifuncţional aproximativ 2.000 de locuitori pe an. Centrul are o paletă foarte largă de servicii, de la cele adresate copiilor până la cele pentru persoanele vârstnice“, a declarat directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Luminiţa Mihailov. La rândul său, secretarul de Stat în Ministerul Fondurilor Europene, Alin Mitrică, a declarat că multe dintre micile oraşe ale României şi-ar dori să aibă un astfel de centru, iar directorul de cercetare din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Cătălin Grasa, a spus că starea de sănătate a populaţiei nu poate fi susţinută fără a lua în considerare caracteristicile părţii sociale sau socio-medicale.