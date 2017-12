Associated Press pregăteşte necrologul lui Britney Spears

Comportamentul său bizar din ultimele luni a făcut ca Britney Spears să fie mai mereu prezentă pe prima pagină a revistelor de scandal şi, mai mult decît atît, a condus la decizia agentiei de presă Associated Press de a-i pregăti necrologul. Conform revistei “US Weekly”, Associated Press a început să lucreze la acest material de o lună. Săptămîna trecută, în cadrul agenţiei de presă a circulat un memo prin care era informată că trebuie să fie cu ochii în patru la orice are legătură cu Britney Spears.

Chiar dacă cei din jurul său se tem de ceea ce este mai rău pentru ea, Britney Spears nu pare prea afectată. Cîntăreaţa de 26 de ani a fost aleasă să găzduiască o petrecere dată pentru promovarea produselor scandinave. Tot Britney Spears a fost gazda petrecerii de anul trecut, iar organizatorii s-ar părea că au fost mulţumiţi de prestaţia sa. Între timp, cîntăreaţa a fost salvată de poliţia rutieră din Los Angeles de patru paparazzi care o urmăreau insistent. Cei patru s-au lansat într-o cursă agresivă şi chiar au făcut mai mult manevre periculoase, pentru care au fost opriţi şi arestaţi de poliţie. Britney Spears le-a mulţumit ofiţerilor de poliţie pentru ajutor. Cei patru paparazzi au fost acuzaţi de conducere periculoasă şi au fost eliberaţi pe o cauţiune de cîte 50.000 de euro.