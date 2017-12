Atacuri pedeliste pe final de campanie internă

ATACURI DE FINAL Până ieri, fostul preşedinte al PDL Emil Boc a fost rezervat în declaraţii în privinţa contracandidaţilor Elenei Udrea la şefia PDL. Analizând probabil şansele fostului ministru, care se reduc tot mai mult, Boc a ieşit la atac. Prima victimă a declaraţiilor fostului premier a fost actualul preşedinte al PDL, Vasile Blaga. „Vasile Blaga a dus partidul de la 22% la 16%. Nu înţeleg de ce acesta se încăpăţânează să meargă mai departe. Uitaţi-vă la PSD. Au trecut, până au ajuns la preşedintele actual al partidului, prin mai multe încercări. Un partid trebuie să aibă viaţă. Se duce mai departe, caută soluţii”, a declarat Boc. Pentru ajutorul oferit în campania internă pentru şefia PDL, Elena Udrea l-a inclus pe Boc în lista prezidenţiabililor PDL. Ea a afirmat că, spre deosebire de Vasile Blaga, nu îşi propune să candideze pentru ultima dată la funcţia de preşedinte al partidului. „Eu nu sunt la capăt de carieră. Eu nu îmi propun să candidez ultima dată şi să mă retrag. Eu îmi propun să îmi leg viitorul meu politic de viitorul acestui partid şi vreau ca succesul meu de om politic să fie strâns legat de succesul acestui partid”, a subliniat Udrea. Candidatul la şefia PDL afirmă că formaţiunea trebuie să fie pragmatică şi să câştige din parteneriatul cu preşedintele Traian Băsescu. „Susţinerea preşedintelui Traian Băsescu este foarte importantă, pentru că PDL are un proiect de colaborare, un parteneriat cu Traian Băsescu de mai bine de 10 ani, care a însemnat tot succesul politic al acestui partid. Am pornit împreună reforme importante pe care unele dintre ele ar trebui să le continuăm”, a spus Udrea.

DOAR CRITICI Ceilalţi doi candidaţi pentru şefia PDL, Vasile Blaga şi Monica Macovei, şi-au continuat vizitele la organizaţiile din ţară. La Cluj, Blaga a afirmat că în cazul în care partidul va deveni braţul politic al clasei de mijloc româneşti, PDL va câştiga viitoarele alegeri. Tot la Cluj, la promovarea moţiunii sale „Reformiştii”, Monica Macovei şi-a îndemnat colegii să-şi ceară iertare pentru greşelile făcute la guvernare. „Dacă eu îţi cer să strângi cureaua, pentru că e austeritate şi nu avem bani, atunci şi eu care sunt la guvernare trebuie să o strâng. Multora dintre colegii noştri le-au crescut averile şi nu s-au comportat cu decenţă, iar oamenii s-au enervat, ori strângem toţi cureaua ori nu o strângem toţi”, a explicat Macovei. Europarlamentarul PDL Theodor Stolojan, susţinător al lui Blaga, le-a criticat pe Monica Macovei şi Elena Udrea, candidate la şefia PDL, şi a spus că la Convenţia Naţională a partidului nu se va alege „procurorul general al României”, şi nici „miniştri”, ci preşedintele formaţiunii. „Monica Macovei are un prilej minunat să cunoască partidul, este pentru prima dată când merge din judeţ în judeţ şi află că partidul are organizaţii, are oameni”, a spus Stolojan.