Atacurile speculative ameninţă România

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere estimările privind creşterea economică în Europa de Est pentru anul 2008, de la 6,1%, în intervalul 5% - 5,5%, sub impactul crizei creditelor, care ar putea cauza atacuri speculative pe pieţele mai multor ţări, inclusiv în România. “Regiunea noastră se descurcă destul de bine, dar se va resimţi un impact asupra creşterii economice. Ne-am revizuit în scădere estimările”, a declarat Erik Berglof, economist şef la BERD. El a adăugat că, în 2007, creşterea economică în regiune s-a plasat în jurul nivelului de 7%. Berglof a spus că ţările cu deficite ridicate de cont curent, care înregistrează, în acelaşi timp, un ritm accelerat de creştere a creditării, sînt vulnerabile la atacuri speculative. “Există un impact imediat din partea crizei pe piaţa globală a creditelor, sub forma atacurilor speculative”, a afirmat economistul BERD, adăugînd că astfel de riscuri au dispărut în cazul statelor baltice, concentrîndu-se în Bulgaria, România şi Serbia. Pe de altă parte, Alexander Lehmann, senior economist la BERD, a declarat că opţiunile de refinanţare pentru băncile din regiune vor fi limitate în acest an. În orice caz, există puţine motive care să alimenteze temerile privind o potenţială expunere a băncilor din regiune la criza creditelor ipotecare cu grad ridicat de risc.