Au mai rămas unsprezece necunoscute în UCL

Ultima etapă din faza grupelor din UEFA Champions League, care se va desfășura la 6 și 7 decembrie, va decide ultimele echipe calificate în optimile de finală ale Ligii Campionilor, patru la număr, respectiv 16-imile de finală ale UEL, șapte la număr.

După disputarea meciurilor din etapa a cincea, Arsenal Londra și Paris Saint-Germain (din grupa A), FC Barcelona şi Manchester City (din grupa C), Atletico Madrid - singura formație cu punctaj maxim din UCL şi Bayern München (din grupa D), AS Monaco și Bayer Leverkusen (din grupa E), Borussia Dortmund și Real Madrid (din grupa F), Leicester City (din grupa G) și Juventus Torino (din grupa H). În grupa B, lupta pentru primele două poziții se dă în trei, între Beșiktaș Istanbul, Benfica Lisabona și SSC Napoli, una dintre aceste formații urmând să meargă în 16-imile UEL. În grupa G, FC Porto și FC Copenhaga se duelează pentru locul secund, iar în grupa H bătălia pentru poziția a doua se va da în confruntarea directă dintre Olympique Lyon și FC Sevilla, cine va pierde urmând să evolueze în 16-imile UEL. Din grupa C, Borussia Mönchengladbach şi-a asigurat prezenţa în 16-imile de finală ale UEFA Europa League.

Programul ultimei etape din Liga Campionilor - marți, 6 decembrie, ora 21.45 - GRUPA A: FC Basel (locul 3, 2p) - Arsenal Londra (locul 1, 11p) și Paris Saint-Germain (locul 2, 11p) - Ludogorets Razgrad (locul 4, 2p).

GRUPA B: Benfica Lisabona (locul 2, 8p) - SSC Napoli (locul 1, 8p) și Dynamo Kiev (locul 4, 2p) - Beșiktaș Istanbul (locul 3, 7p).

GRUPA C: Manchester City (locul 2, 8p) - Celtic Glasgow (locul 4, 2p) și FC Barcelona (locul 1, 12p) - Borussia Mönchengladbach (locul 3, 5p).

GRUPA D: PSV Eindhoven (locul 4, 1p) - FC Rostov (locul 3, 4p) și Bayern München (locul 2, 9p) - Atletico Madrid (locul 1, 15p).

Miercuri, 7 decembrie, ora 21.45 - GRUPA E: Tottenham Hotspur (locul 3, 4p) - CSKA Moscova (locul 4, 3p) și Bayer Leverkusen (locul 2, 7p) - AS Monaco (locul 1, 11p).

GRUPA F: Legia Varșovia (locul 4, 1p) - Sporting Lisabona (locul 3, 3p) și Real Madrid (locul 2, 11p) - Borussia Dortmund (locul 1, 13p).

GRUPA G: FC Porto (locul 2, 8p) - Leicester City (locul 1, 13p) și FC Bruges (locul 4, 0p) - FC Copenhaga (locul 3, 6p).

GRUPA H: Juventus Torino (locul 1, 11p) - Dinamo Zagreb (locul 4, 0p) și Olympique Lyon (locul 3, 7p) - FC Sevilla (locul 2, 10p).