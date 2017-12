Autobiografie Keith Richards

Chitaristul Keith Richards de la Rolling Stones a început să îşi scrie povestea vieţii, pe care intenţionează să o lanseze pe piaţă în 2010. Keith Richards, în vîrstă de 63 de ani, care a înfiinţat formaţia în 1960, discută deschis despre muzică, dependenţă de heroină şi certuri cu colegul său de formaţie, Mick Jagger. Editorul Michael Pietsch de la Little, Brown and Company a declarat că “extrasele” pe care le are deja din autobiografie sînt “delicioase”. Agenţia Associated Press spune că muzicianul va primi circa 7,3 milioane de dolari pentru a scrie cartea.

Şi alţi membri ai Rolling Stones şi-au scris memoriile, inclusiv basistul Bill Wyman şi chitaristul Ron Wood. Mick Jagger a încercat să îşi scrie autobiografia, însă a renunţat, susţinînd că nu îşi poate aduce aminte nimic interesant. Keith Richards îşi scrie memoriile cu ajutorul lui James Fox, prieten apropiat al muzicianului şi autor al “White Mischief”. “Timp de aproape 50 de ani, el a fost în centrul lumii vedetelor şi divertismentului ca forţă culturală”, a spus Pietsch. “Nu poate exista o experienţă similară cu a avea istoria vieţii lui într-o carte. Şi această carte va include fapte pe care nu le-a mai dezvăluit pînă acum”.

Rolling Stones se află actualmente într-un turneu european pentru promovarea albumului “A Bigger Bang”. Acest turneu i-a adus pe rockeri şi în România, pe 17 iulie.