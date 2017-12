Avalanşă de candidaţi în Capitală

“IRI FĂRĂ MONI” SE RECOMANDĂ “AUTENTIC INDEPENDENT” În singurătatea apăsătoare a palatului de la Izvorani, controversatului om de afaceri Irinel Columbeanu i-a venit o idee. Cum nu putea să ţină doar pentru el ideea, Irinel a ales să se destăinuie internetului că una din dorinţele sale este aceea de a candida la Primăria capitalei. El susţine că îşi doreşte să imprime competiţiei pentru această funcţie un strop de moralitate pentru că este un candidat “autentic independent”. Mai mult, Irinel, în sinceritatea sa “debordantă”, a dezvăluit că se teme doar de Elena Udrea. Adică Sorin Oprescu nu contează pentru vedeta sesiunilor de shopping în direct sau a reality-show-urilor, deşi, potrivit sondajelor, actualul primar general al capitalei are cele mai mari şanse să câştige un nou mandat. Dar ştiţi cum se spune: “în orice raniţă de soldat zace un baston de mareşal!” Aşa încât, “Irinel fără Moni” se gândeşte că are şanse să înveţe românii cum pot ajunge şi ei să savureze o sesiune de shopping şi ce “meseriaşă” este o haină de câteva mii de euro purtată într-un Bentley. Acelaşi Irinel ne-a mai dezvăluit şi faptul că Napoleon este modelul său politic şi că problema Bucureştiului este a noastră, a tuturor: “Modelul meu politic este Napoleon, pe care îl consider un pic oportunist”! Un alt motiv pentru care vrea să candideze ar fi şi acela că Irinel-Napoleon nu vrea să apuce ziua când fiica sa, împărţită deocamdată între scandalurile de la poarta Izvoraniului şi Revelioanele petrecute prin cluburi şi cazinouri, să-i reproşeze că nu a făcut nimic pentru ţară!?!

VIDEANU FACE PE MISTERIOSUL Cum Primăria Generală a capitalei este râvnită de toate partidele, liderul PDL Bucureşti, Elena Udrea, a declarat pe 15 decembrie că democrat liberalii vor candida “cel mai probabil” împreună cu UNPR în Bucureşti, iar candidatul la Primăria Generală ar urma să fie propus de PDL, o variantă posibilă fiind Adriean Videanu. Pedelistul Videanu a susţinut însă că subiectul candidaturii sale la Primăria capitalei “nu este de actualitate”, însă nu a respins posibilitatea de a se băga în cursă, precizând însă că ceea ce doreşte este să intervină în dezbaterea publică pentru a clarifica suspiciuni care mai există asupra fostului său mandat. Fostul primar a ţinut însă să sublinieze că nu va permite nimănui să “arunce cu mizerie” peste perioada în care a condus Primăria Generală. Prietenii ştiu de ce!