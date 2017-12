Avalanşă de căsătorii, pentru cei 200 de euro

Rromii din localităţile constănţene se grăbesc să se căsătorească, cu toate că unii dintre ei trăiesc împreună de aproape jumătate de secol, pentru a beneficia de ajutorul pentru prima căsătorie, în valoare de 200 de euro, acordat de stat. Pentru a face acest lucru însă, mulţi dintre ei au nevoie de acte de identitate, unii neavînd nici măcar certificate de naştere. În ultima perioadă, birourile de evidenţă a populaţiei de la nivelul comunelor sînt luate cu asalt de către rromi, pentru a intra în legalitate. “Pentru noi acum este foarte greu, pentru că ne este imposibil să facem faţă cererilor. Pe de altă parte, este foarte bine că se întîmplă aşa, pentru că, în acest fel, îi avem şi noi în evidenţele noastre“, a declarat Eugen Dumitru, primarul comunei Cuza Vodă. În această comună, peste 50 de rromi şi-au exprimat intenţia de a se căsători, de la începutul anului. Edilul şef a mai spus că numai pentru sfîrşitul acestei săptămîni sînt programate 10 nunţi. Surpriza a venit însă de la cei trecuţi, în principiu, de vîrsta căsătoriei, şi care, la vîrste de peste 65 de ani s-au decis să îşi legalizeze relaţia cu consoartele lor. Nici comuna Dobromir nu duce lipsă de astfel de evenimente. Aici însă, primarul a spus că se aşteaptă la peste 100 de cereri de nuntă. Edilul şef, Visel Iusein, a declarat că în ultimele două zile a oficiat deja 12 nunţi, iar pentru săptămîna viitoare mai are programate aprox. 13 ceremonii. “În urmă cu trei ani a mai fost un val foarte puternic, cînd am oficiat 87 de nunţi. Este foarte bine pentru aşa îi facem să îşi recunoască consoartele. Am avut cazuri în care rromii care trăiau în concubinaj nu recunoşteau că cele cu care trăiau erau consoartele lor“, a mai spus Visel Iusien.