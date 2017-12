Avocatul lui Tartoussi acuză instanţa de fals în documente oficiale

Curtea de Apel Constanţa a dispus, ieri, o nouă amînare în dosarul privind sechestrul navei Iman T, vasul cu care se bănuieşte că la finele lunii iulie, sirianul Omar Hayssam ar fi părăsit ilegal România. Judecătoarea Maria Uzună, cea care trebuia să conducă şedinţa de ieri şi să se pronunţe asupra justeţii cererii de ridicare a sechestrului aplicat vasului Iman T, a lipsit "motivat", fiind prezentă în capitală la un seminar de specialitate. Surprinzător este însă faptul că Uzună ştia încă de vineri că va participa la acest seminar, cînd a acordat termen pentru ziua de marţi, uitînd probabil că nu va putea fi prezentă. La ultimul termen de judecată din 15 septembrie, instanţa formulase o excepţie de necompetenţă, afirmînd că nu Curtea de Apel ar trebui să soluţioneze cererea de ridicare a sechestrului, formulată de armatorul Mustafa Tartoussi, ci o instanţă din capitală. Curtea a rămas atunci în pronunţare în ceea ce priveşte excepţia, acordînd un nou termen pentru soluţionare, pentru 19 septembrie. Atît avocatul armatorului sirian, Ionel Haşotti, cît şi procurorul de şedinţă s-au opus excepţiei ridicate de instanţă, menţionînd că doar Curtea de Apel Constanţa are competenţa de a soluţiona cererea formulată de Tartousi şi de cele două firme manageriate de acesta.

Acuzaţii extrem de grave!

Exasperat de tergiversarea repetată a judecării cauzei, precum şi de faptul că instanţa nu s-a pronunţat cu privire la excepţia de necompetenţă, avocatul Haşotti a formulta ieri acuze grave la adresa judecătorilor de la Curtea de Apel. "Ceea ce se întîmplă este strigător la cer. Vinerea trecută s-a dispus amînarea, spunîndu-se că pe data de 19 septembrie instanţa se va pronunţa în ceea ce priveşte excepţia dar că va judeca şi fondul. Am constatat însă cu stupoare că dosarul nu se află în sală şi nici pe lista cauzelor de astăzi. Am studiat caietul grefierului şi am constatat că au fost făcute modificări, ca şi cum astăzi se va face pronunţarea pentru excepţie şi în nici un caz nu se va judeca şi cererea de ridicare a sechestrului. Este vorba despre un fals, întrucît în înregistrarea făcută pe 15 şi în transcrierea acestei înregistrări se menţionează clar că amînarea s-a dispus, pentru a se soluţiona ambele aspecte" a declarat avocatul Ionel Haşotti. Apărătorul lui Tartoussi susţine că cineva, mai puţin grefierul de şedinţă, pe care îl consideră doar o victimă, ar fi făcut aceste modificări cu bună ştiinţă, comiţînd un fals grosolan în înscrisuri oficiale. "Trebuie declanşată o investigaţie specială care să stabilească cum au fost făcute aceste adăugiri, după încheierea şedinţei de pe 15 septembrie. Pot să spun acum că, de la început nu s-a vrut ca această cerere formulată de clientul meu să fie soluţionată aici. De la început s-a dat o rezoluţie administrativă pentru ca această cauză să se judece în altă parte" a mai spus apărătorul sirianului acuzat că l-ar fi ajutat pe Hayssam să fugă.

Un nou termen de judecată

Purtătorul de cuvînt al Curţii de Apel Constanţa, judecător Zoiţa Frangu a declarat că Maria Uzună a acordat termen pentru 19, uitînd probabil că la acea dată va fi la seminarul din capitală. " La ultimul termen, cel de vineri, judecătorul a rămas în pronunţare în ceea ce priveşte excepţia şi a dat termen pe 19 pentru soluţionarea cererii de pe fond. Dosarul va fi luat astăzi, cu un judecător care urmează să decidă ce anume trebuie făcut." Într-adevăr, după aproape două ore de aşteptare, dosarul în care reclamant este Mustafa Tartoussi a fost "luat" într-o şedinţă separată, prezidată de judecător Viorica Costea Grigorescu. Aceasta a avut însă o misiune simplă luînd decizia de a acorda un nou termen pentru astăzi. În dosarul care, poate, va fi soluţionat de această dată, Mustafa Tartoussi cere ca sechestrul aplicat navei sale pe 5 august 2006 să fie ridicat. Armatorul sirian a declarat însă ieri dimineaţă că este ferm convins că instanţa constănţeană va găsi un alt motiv de amînare şi că judecata va continua mult timp de acum înainte. Avocatul Ionel Haşotti consideră că indisponibilizarea vasului a fost o acţiune ilegală luată de procurorii DIICOT Bucureşti, neexistînd dovezi clare că Hayssam ar fi fugit din România cu această navă.