Balon de oxigen pentru campioana României

12:10:51 / 29 August 2014

PT ASTIA CU TINERII

Ma voi sunteti dobitoci sau asa sunteti voi? Simicu era batran cand a venit la HCM? Csepreghi era batran? Toma, Sadoveac sau Pope erau batrani? Cristescu, Somplea sunt batrani??? Tineret e garla si au tot adus!! Aveti voi de promovat vreun loser de pe aici si nu vi l-au bagat cei de la club in seama? Pai daca n-au vazut nimic in/la ei, acum tre sa bage toate loasele in echipa??? pt 11, am fost si la meciurile de baschet la sala si nu era nici dracu! De ce sa investesti in baschet si volei care nu au performat niciodata la nivel de nationala, nu sunt sporturi care aduc public/nu au aceeasi popularitate nici in Ro, nici in Europa. In schimb da, ar fi bine daca s-a investi/reconstrui si echipa de handbal fete :) In rest, bafta HCM!