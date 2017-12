Băncile nipone, taxate dacă țin banii la saltea

Decizie surprinzătoare a Băncii Japoniei - a coborât vineri sub zero dobânda la depozitele constituite de băncile comerciale la banca centrală, pentru a combate deflația, una dintre piedicile majore în calea revigorării consumului și economiei, potrivit Reuters. În urma acestei decizii, acțiunile de la bursele asiatice au crescut, yenul s-a depreciat (cu efect benefic pentru exporturile nipone), iar obligațiunile suverane s-au întărit. Introducerea ratei negative de dobândă, de -0,1%, presupune taxarea depozitelor pe care băncile comerciale le constituie la banca centrală. Obiectivul este de a descuraja păstrarea unor lichidități ridicate de către instituțiile de credit și de a susține creditarea, pentru accelerarea creșterii economice. „Ceea ce este important este să arătăm că Banca Japoniei este hotărâtă să atingă o inflație de 2% și că va face orice este necesar pentru a reuși“, a declarat guvernatorul băncii centrale din Japonia, Haruhiko Kuroda. Deflație, creditare frânată, sună cunoscut, nu-i așa? Ca-n România, dar noi suntem Țara Soarelui Apune.