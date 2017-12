Bani frumoşi din obiecte care au aparţinut vedetelor

Combinezonul galben pe care Bruce Lee l-a purtat în ultimul său film, ”Jocul morţii”, a fost vândut cu suma de 101.400 dolari, la o licitaţie organizată la Hong Kong, de casa Spink China. S-a obţinut astfel o sumă dublă faţă de preţul de pornire. Şi nunceagurile pe care Bruce Lee le-a creat pentru acelaşi film au fost vândute cu 69.636 dolari. Printre celelalte obiecte care i-au aparţinut lui Bruce Lee s-au numărat desene realizate de acesta unor maeştri ai artelor marţiale, un bici din bambus şi alte arme cu autograf, o pernă de box, o carte cu reguli de învăţare a karatelor Ketsugo, haine şi bijuterii.

Într-o licitaţie diferită, un manuscris al versurilor hitului ”Born to Run”, compus în 1974 de rockerul american Bruce Springsteen, a fost vândut cu 197.000 de dolari, la o licitaţie organizată de casa Sotheby's din New York. Cântecul ”Born to Run”, care a dat titlul albumului din 1975, a devenit un simbol al culturii pop-rock americane, iar ciorna, scrisă de Bruce Springsteen cu cerneală albastră, a obţinut o sumă de peste două ori mai mare faţă de preţul estimat de pornire, 70.000 de dolari. Versurile, care ocupă o pagină de caiet, fac parte din procesul creator al celebrului cântec şi, cu toate că nu toate versurile variantei iniţiale au fost înregistrate, s-a păstrat faimosul refren ”Hoinari ca noi, baby, s-au născut ca să fugă / Tramps like us, baby, we were born to run”.

Cântecul a fost compus în 1974, când se pregătea pentru lansarea celui de-al treilea album, care a avut loc pe 25 august 1975, prin intermediul casei Columbia Records. Acest material discografic a fost cel de-al treilea album de studio al rockerului american şi s-a vândut în şase milioane de copii în SUA. ”Există o poveste care spune că Bruce stătea pe marginea patului, cu chitara şi cu expresia ”born to run” în minte. Iar ceea ce vedeţi acum este procesul prin care a trecut pentru a ajunge la cântecul încheiat”, a declarat Richard Austin, directorul departamentului pentru cărţi şi manuscrise de la Sotheby's. Bruce Springsteen a avut nevoie de şase luni pentru a termina ”Born to Run”, iar după lansarea acestuia, a devenit unul dintre cei mai mari cântăreţi rock din toate timpurile. Ciorna cu versurile a fost vândută la o licitaţie de manuscrise şi cărţi rare din care au mai făcut parte o scrisoare de la John Lennon, o serie de scrisori de dragoste redactate de Mick Jagger, precum şi lucrări de William Shakespeare, Ernest Hemingway şi Thomas Jefferson.