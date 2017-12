Bani în locul cupoanelor de tren nefolosite de pensionari

După aproape doi ani, timp în care au aşteptat să primească alimente sau bonuri de masă în locul tichetelor de tren nefolosite, pensionarii constănţeni primesc o nouă promisiune. În baza unui proiect de modificare a Legii 565/2004, reprezentanţii Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei au renunţat la ideea acordării tichetelor de masă către bătrîni, susţinînd că pe lîngă faptul că era o metodă costisitoare, tipărirea şi distribuirea cupoanelor putînd fi făcute doar de agenţii economici autorizaţi, prezenta şi dezavantajul unui flux de informaţii greu de controlat. Noua formulă acceptată deopotrivă de conducerea MMSSF şi reprezentanţii Casei Naţionale de Pensii şi alte drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS) prevede acordarea unor sume compensatorii către pensionari, în contul celor şase taloane de călătorie cu o reducere de 50%, primite anual de fiecare beneficiar. Specialiştii susţin că banii alocaţi pentru compensaţii vor fi alocaţi de la bugetul de stat, însă bătrînii care nu şi-au folosit tichetele alocate pentru acest an vor primi drepturile cuvenite pînă în aprilie 2007, odată cu plata drepturilor de pensie. De la un an la altul au fost momiţi cu legi schimbate peste noapte, dar după ce au aflat că au la îndemînă o nouă posibilitate de sprijin din partea statului, tot mai mulţi bătrîni cu venituri reduse au început să bată drumul spre Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Constanţa, solicitînd banii promişi. "Am înregistrat numeroase persoane care au venit în audienţă cerîndu-ne să le eliberăm în schimbul cupoanelor de transport bani sau măcar tichete de masă. Deocamdată, totul este la nivel de proiect, însă atît timp cît nu vom primi dispoziţii clare în acest sens, tichetele de călătorie ale pensionarilor vor putea fi folosite doar pentru transport pe calea ferată", a declarat purtătorul de cuvînt al CJP Constanţa, Kristina Mutiş. Deşi reprezentanţii CNPAS au declarat că măsura poate veni în sprijinul beneficiarilor cu venituri reduse, pensionarii constănţeni sînt sceptici atunci cînd vine vorba de noua modalitate de compensare. „Multă vreme am adunat tichetele de călătorie în speranţa că într-o zi voi primi alimente. Acum legea s-a schimbat, iar în locul bonurilor de masă am primit promnisiunea banilor, însă şi aceştia abia la primăvară şi doar pentru tichetele acumulate în acest an. Ne descurcăm cu greu, dar nimeni nu ţine seamă de necazurile pensionarilor. Sîntem amărîţii societăţii", a spus Ioana Vlădescu, o pensionară din Constanţa.