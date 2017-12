Banii necheltuiţi de primării în 2008 şi restituiţi la buget, realocaţi

Guvernul va redistribui către bugetele locale fonduri pentru finanţarea unor proiecte, după ce, la sfîrşitul anului trecut, a decis ca sumele neutilizate de primării pînă la finele anului 2008 să fie restituite la bugetul de stat. Premierul Emil Boc le-a spus primarilor, într-un discurs susţinut, ieri, la lucrările Adunării Generale a Asociaţiei Comunelor din România, că ştie că autorităţile locale sînt nemulţumite de decizia Guvernului de a solicita restituirea banilor, dar a explicat măsura ca o încercare de limitare a deficitului bugetar pe 2008. “Ştiu că este o nemulţumire a dvs. faptul că, la sfîrşitul anului, au fost readuse la bugetul de stat acele sume care nu au fost cheltuite de administraţiile locale. Am discutat în Guvern şi acei bani vor reveni spre comunităţile locale, pentru proiectele pe care le aveţi, pentru acele lucrări începute. Acolo unde au fost deja derulate licitaţii pentru proiecte şi nu aveţi sume de finanţare, Guvernul va avea grijă să asigure fonduri, astfel încît proiectele începute să nu sufere“, le-a spus Boc primarilor. Fostul Executiv a aprobat, în intervalul septembrie-decembrie 2008, mai multe hotărîri prin care sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale au fost suplimentate cu fonduri totale cuprinse între 46,2 milioane lei şi 1,3 miliarde lei, în principal pentru cheltuieli curente şi de capital ale administraţiilor. Guvernul actual a decis însă, prin ordonanţă de urgenţă, că sumele rămase neutilizate pînă la finele anului 2008 trebuie restituite la bugetul de stat.

“Descentralizarea trebuie să fie pentru toată lumea, nu doar pentru căţei“

În cadrul aceleiaşi întîlniri, Boc a spus că Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, va promova, în maximum trei luni, un pachet de legi pentru descentralizarea sistemului de învăţămînt, un demers similar fiind iniţiat şi pentru reforma sănătăţii. El a arătat că, pînă la adoptarea pachetului de legi privind descentralizarea în educaţie, vor fi introduse o serie de măsuri specifice prin ordin al ministrului de resort. Premierul a precizat că o decizie va fi luată şi în privinţa poliţiei locale. “Este momentul în care se poate merge pînă la capăt şi în privinţa poliţiei locale. Am avut un proiect pilot în 2005, care a funcţionat foarte bine, trebuia să fie transformat în lege, acum cred că nu mai sînt obstacole nici politice, nici financiare, nici administrative“, a spus Boc. În privinţa salarizării, premierul a declarat: “Nimeni nu este mulţumit în ţara asta de salarii, dar economia cade începînd cu septembrie anul trecut. În acest moment nu ştiu ce bani vor veni la bugete. Pentru demnitari, este vorba doar de a avea acelaşi salariu ca la nivelul anului 2008, urmînd ca, dacă economia ne va susţine, în 2010 să putem vorbi de creşteri salariale“. El a precizat că Ministerul Muncii va pregăti în trei luni cadrul legal de salarizare unică a personalului bugetar. “Legea de salarizare unică este obiectivul acestui Guvern şi dacă acest Guvern, care are o susţinere politică consistentă, nu va reuşi să facă Legea salarizării unice, atunci cu adevărat are o problemă“, a afirmat Boc. La rîndul său, vicepremierul Dan Nica, ministru interimar al Administraţiei şi Internelor, prezent la reuniunea primarilor, a arătat că este nevoie de simplificarea legislaţiei privind administraţia publică locală şi că în perioada imediat următoare vor începe discuţiile pentru descentralizare, precizînd că se aşteaptă la acţiuni de lobby din partea asociaţiilor locale pentru promovarea anumitor măsuri. “Descentralizarea trebuie să fie pentru toată lumea, nu doar pentru căţei“, a subliniat Nica. El a amintit că proiectele locale vor fi sprijinite şi prin modificarea legislaţiei achiziţiilor publice, cu reducerea numărului de avize de la 27, la cinci, scurtarea timpului de începere a investiţiei la maximum 30 zile, incluzînd intervalul de 15 zile pentru semnarea contractului şi posibilitatea contestaţiei doar în instanţă, unde hotărîrea ar urma să fie emisă în 15 zile. În ceea ce priveşte licitaţiile, Nica a spus că pentru intervenţiile din timpul procedurii de licitaţie (contestaţii - n.r.) se depune o garanţie de 10% din valoarea lucrării. \"Se poate apela doar la instanţă, povestea aia cu Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a dispărut, iar instanţa, în 15 zile, are obligaţia să se pronunţe. Dacă, din motive de procedură, nu se poate judeca la primul termen, se mai poate da un singur termen de maximum 15 zile, după care se judecă pe fond\", a declarat vicepremierul. El a spus că aceasta este soluţia la care Guvernul a ajuns pînă la acest moment, iar Executivul aşteaptă acordul Comisiei Europene în acest sens.