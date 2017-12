BĂRĂGANU - Un canal colector, soluţia pentru evitarea inundaţiilor

Administraţia locală din comuna Bărăganu a demarat, în toamna anului trecut, lucrările de amenajare a unui canal colector pentru apele pluviale. Potrivit afirmaţiilor primarului comunei Bărăganu, Constantin Benţea, în această zonă, 30 de gospodării sînt în permanenţă în pericol de a fi inundate, avînd în vedere că se află într-o zonă mai joasă, care permite strîngerea apelor. În plus, pe una dintre străzile din această zonă nu se poate circula cu niciun mijloc de transport din cauza pînzei freatice foarte ridicate. “Pe aici nu se putea circula decît pe jos. Niciun mijloc de transport nu putea intra, pentru că rămînea înnămolit. Oamenii şi-au făcut intrările în curţi de pe străzile lăturalnice“, a declarat Benţea. Primarul a adăugat că lucrările au început în luna octombrie a anului trecut, cînd s-au efectuat lucrări de desecare, apoi s-a săpat un canal colector pe toată strada afectată şi s-au montat conducte care să permită strîngerea apelor. “Am montat cîteva conducte care au mici orificii şi permit colectarea apei. În felul acesta, apa existentă în pînza freatică nu va mai rămîne în sol, ci se va aduna în aceste tuburi de scurgere. Tuburile au fost introduse la 1,8 metri în pămînt, ceea ce va permite o mai bună acumulare a apelor“, a mai spus Benţea. El a adăugat că, pe perioada iernii, cînd temperaturile au fost scăzute, lucrările au fost oprite, urmînd să fie reluate odată cu încălzirea vremii. “Sperăm ca, pînă la sfîrşitul acestei luni, dacă vremea ne permite, să finalizăm această lucare“, a afirmat Benţea. Primarul a precizat că trebuie construit şi un cămin care să preia aceste ape, evitîndu-se, în acest fel, surpările de teren. Cu toate că, în mod normal, lucrările ar fi costat aproximativ 500 milioane lei vechi, administraţia locală a reuşit să efectueze lucrarea cu nu mai mult de 25 de milioane lei vechi. “Am lucrat cu buldoescavatorul şi tractorul pe care le avem în dotarea Primăriei şi cu patru oameni. Am scutit o sumă importantă pe care oricum nu am fi avut de unde să o dăm unei firme care este specializată în astfel de lucrări“, a spus primarul.