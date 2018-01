Băsescu atacă Parlamentul şi se substituie Justiţiei

Preşedintele Traian Băsescu şi-a întrerupt ieri turul pe care îl face în România pentru a promova referendumul din 25 noiembrie, mai exact, pentru a denigra Guvernul şi partidele politice, cu excepţia PD şi PLD, bineînţeles, cărora le face campanie electorală, pentru a lansa, de la Palatul Cotroceni, încă un atac virulent la adresa Parlamentului. Pornind de la un anunţ, potrivit căruia trimite Parlamentului pentru reexaminare legea de modificare a Codului de Procedură Penală, Băsescu a insinuat că actul normativ ar favoriza infractorii şi ar aduce atingere securităţii naţionale. \"Este o acţiune fără precedent în istoria juridică a României, cînd un Parlament subordonează interesul public celui al presupusului infractor\", a declarat Băsescu. Prin astfel de afirmaţii, preşedintele ţării nu a făcut altceva decît să încerce să discrediteze Parlamentul, care, conform Constituţiei, este organul reprezentativ suprem al poporului român. Încă se răzbună pentru faptul că s-a ajuns la referendum privind demiterea preşedintelui României la iniţiativa unor parlamentari? Într-adevăr, fără precedent în România este atitudinea preşedintelui care calcă în picioare Constituţia şi ţine morţiş să discrediteze instituţiile statului! “Dacă aş fi promulgat această lege, astăzi ieşeau de sub urmărire penală domnii Patriciu, domnul Tender, domnul Mazăre, domnul Adrian Năstase, domnul Codruţ Şereş, domnul Păcuraru, domnul Chiuariu, domnul Nagy, domnul Şerban Mihăilescu şi mulţi alţii\", a mai spus ieri şeful statului, care, cu siguranţă, nu întîmplător a omis să pomenească numele unor pedişti sau peledişti. Pentru că lor le face campanie electorală, iar pe banii lor îşi face campania pentru referendum. Cum ar fi putut să pomenească, de exemplu, de finul lui, Gheorghe Falcă, primar al Aradului, care este urmărit penal? Avînd în vedere că se apropie euroalegerile, ţinte sînt orice alţi politicieni, numai pedişti şi peledişti nu!â

Atitudinea anticonstituţională a lui Traian Băsescu a atras replici vehemente din partea unor parlamentari

Deputatul independent Dan Mocănescu: “Eu nu cred că s-a gîndit cineva să favorizeze infractorii. Parlamentul a reacţionat la o serie de disfuncţii care determină ca oamenii să fie încătuşaţi înainte de a ajunge în faţa instanţei. Nu putem acuza legislativul de o astfel de intenţie, pentru că acest lucru pune în pericol legitimitatea Parlamentului. Probabil că, odată cu apropierea scrutinului, se încurajează ideea că nimic din ceea ce s-a făcut în aceşti ultimi ani nu este bun. Nimeni nu-i împiedică pe procurori sau poliţişti să-şi facă treaba. Nu mă fac părtaş la acţiunea de favorizare a infractorilor.”

Deputatul PNL Gheorghe Dragomir: “Pentru Traian Băsescu, ziua de azi (n.r. ieri) a fost o nouă posibilitate de a face campanie electorală pentru PD. Dacă legea are erori, acestea pot fi corectate de comisiile juridice din Parlament.“

Deputatul PSD Valer Dorneanu: “Declaraţia preşedintelui se înscrie în seria declaraţiilor sale menite să discrediteze Parlamentul. Sînt conştient de unele lipsuri ale Legii de modificare a Codului de Procedură Penală şi, ca jurist, consider că unele lucruri ar putea fi remediate. Declaraţiile preşedintelui sînt însă de natură să discrediteze democraţia şi implicit instituţia prezidenţială. Traian Băsescu putea să retrimită Legea Parlamentului cu criticile de rigoare, nu să atace un întreg Parlament, din care şi PD face parte, pentru că a adoptat democratic o Lege, ţinînd cont de un punct de vedere al Guvernului. Un preşedinte care doreşte să fie constructiv ar putea influenţa dezbaterile din Parlament în astfel de cazuri. Traian Băsescu are un partid pe care îl susţine în campanie electorală şi are un partid anexă la acest partid, iar prin intermediul acestor formaţiuni, îşi putea susţine punctele de vedere în sistemul democratic de dezbatere din Parlament.”

Deputatul PRM Dumitru Avram: “Este încă un atac la adresa Parlamentului. Traian Băsescu a rămas cu obsesia celor 322 de parlamentari care l-au suspendat, pe care nu îi va ierta probabil nici măcar atunci cînd aceştia nu vor mai fi în Parlament. Este antidemocratic. Este anticonstituţional şi fără precedent într-o ţară democratică ceea ce a făcut Traian Băsescu, pentru că încearcă să se răzbune pe cei care l-au suspendat. Mai mult, să critici un proiect de modificare a Codului de procedură penală la această manieră nu este corect, pentru că, nominalizînd persoane despre care spune că ar scăpa de Justiţie, Traian Băsescu îndeamnă Justiţia la o atitudine subiectivă faţă de aceste persoane. Este un gest antidemocratic al preşedintelui, care loveşte dureros principiile democraţiei şi dreptul la prezumţia de nevinovăţie.”