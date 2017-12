Băsescu, chemat să explice instanței legăturile cu Securitatea

După desființarea falsei super-imunități prezidențiale, instituită de fostul șef DNA Daniel Morar și menținută ca axiomă juridică timp de 10 ani, în mandatele lui Traian Băsescu, instituțiile din Justiție au început să îl citeze pe șeful statului în cauzele în care apare numele lui. Antena 3 a anunțat, ieri, că Tribunalul București l-a citat pe Băsescu într-un dosar în care este acuzat de faptul că a colaborat cu Securitatea - vârful de lance al sistemului opresiv comunist. Jurnalistul Radu Tudor a declarat, la postul TV, că actualul șef al statului are legături vechi cu Securitatea: “A început de elev să toarne la Securitate. Ar trebui să vedem și fișa de cadre a tatălui său, colonelul Băsescu, care a distrus spiritul curat al armatei pe care l-a avut înainte de venirea rușilor. S-a ocupat de propagandă. Legătura dintre Traian Băsescu și Securitate cred că are legătură și cu acest lucru”. Amintim că membrii Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității au dat o decizie conform căreia Traian Băsescu nu a colaborat cu Securitatea. Decizia a fost contestată, iar Tribunalul București l-a citat pe președinte pentru a da explicații în legătură cu acest caz. Această situație apare în contextul în care Băsescu face declarații dure cu privire la ofițeri acoperiți. Referitor la acest subiect, premierul Victor Ponta a declarat, duminică: "Băsescu a fost ofiţer al Securităţii şi lucrul ăsta l-au ştiut românii şi totuşi l-au votat. Eu de aia nu l-am votat, a fost unul din motivele pentru care nu l-am votat, pentru că am citit în cărţi ce a făcut Securitatea împotriva românilor şi m-am gândit că un securist nu trebuia să fie preşedinte, dar totuşi oamenii l-au ales, aşa încât acum e tardiv, asta rămâne pentru istorie", a spus Ponta.

Tot la Antena 3 au fost prezentate informații conform cărora, în 2004, Ministerul Apărării confirma că Traian Băsescu a fost colaborator al organelor de contrainformaţii militare. De-a lungul anilor, foşti ofiţeri de Securitate sau inspectori de la Institutul de Marină au vorbit despre legăturile preşedintelui cu Securitatea. "Eu cred că la această înfăţişare Băsescu Traian nu va putea să ocolească una dintre cele mai importante dovezi, şi anume documentul Ministerului Apărării Naţionale care, în 2004, a certificat faptul că Băsescu, în calitate de elev al Institutului de Marină Civilă, a devenit colaborator al organelor de contrainformaţii militare", a declarat Radu Tudor, într-o intervenţie telefonică la Antena 3. De asemenea, Traian Băsescu a recunoscut în 17 septembrie, la un post de televiziune, că a dat "camioane de rapoarte" la Securitate, pe vremea când era comandant de navă. Mai mult, preşedintele susţine că i s-a luat o piatră de pe inimă când a avut curajul să spună public această informaţie. Despre relaţia cu Securitatea, Traian Băsescu spune că a fost luat în vizor după ce două dintre navele pe care le-a avut sub comandă s-au scufundat. Fostul inspector din Ministerul Transporturilor, Ştefan Mihuţ, membru al Comisiei de anchetare a lui Traian Băsescu, a făcut o serie de dezvăluiri, în 2012, cu privire la perioada în care preşedintele era comandant de navă. "Ţin minte că, la un moment dat, Băsescu l-a jignit pe inginerul Vulpe, cel mai bun specialist în inginerie navală. M-am răstit la el: "Dacă numai o parte din datele din dosarul ăsta sunt reale, dumneata poţi să înfunzi puşcăria...''. La care răspunsul a venit prompt de la Băsescu: ''Nu ştiu care dintre noi doi va face puşcărie mai repede...''. Şi nu am să uit râsul acela hăhăit de golan tupeist al tânărului comandant de atunci Băsescu. Am ieşit nervos din birou şi imediat m-au abordat Nicuşor Dumitru, şeful Securităţii Portului Constanţa, şi prim-secretarul judeţului Constanţa, Vâlcu. Acesta din urmă m-a luat de braţ, m-a tras într-un colţ şi mi-a spus: ''Am ordin de sus de tot. Lăsaţi-o mai moale şi mergeţi pe burtă... Ăsta e ofiţer acoperit şi de caz ştie şi tovarăşu'...!''