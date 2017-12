Preşedintele Traian Băsescu a declarat, astăzi, că obiectivul major al României la summit-ul NATO de săptămâna viitoare, din Marea Britanie, va fi o prezenţă navală consolidată a NATO în Marea Neagră, întrucât diferenţa navală între Rusia şi ţări ca România şi Bulgaria este mare. Preşedintele le-a spus ambasadorilor români, prezenţi la Palatul Cotroceni, că România are cel mai mare număr de trupe americane pe teritoriul său dintre statele de pe flancul estic al NATO (format din România, Bulgaria, Polonia şi Ţările Baltice). În plus, şeful statului a precizat că România are deja două baze, una la Kogălniceanu şi una la Deveselu. Pe de altă parte, Băsescu a subliniat că interesul major al Bucureştiului constă în prezenţa unor forţe navale NATO în Marea Neagră. "E clar că în Marea Neagră elemente majore de riscuri de securitate vor veni din zona diferenţei mari de capacităţi navale între Federaţia Rusă şi ţări ca România, Bulgaria", a spus preşedintele. "O prezenţă navală consolidată a statelor membre NATO în Marea Neagră va fi obiectivul nostru major" la summit-ul Alianţei din Marea Britanie, a mai spus Băsescu.