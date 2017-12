07:44:48 / 27 Iunie 2014

Nasterea doctrine libertine;Tigania

Incep sa ma convig.Tiganii sunt cei mai cinstiti;pentru ca adevarul lor este sursa de inspiratie pentru parlamentari in luarea unor decizii fundamentale,Sunt curajosi pentru ca au incercat santajarea unui membru din familia prezidentiala.Sunt specialisti in ,,haiti''pentru ca au reusit sa faca filmari si inregistrari ascunse,Sunt dibaci in conversatii cu scopul de a determina ,,fraierul''sa spuna ce vrea el(cere bani de la fratetu''),Sunt uniti,intra unul in parnaie ,plange toata satra pe la poarta,au preocupari liberale ca germen al capitalismului in dezvoltare, caldarari,geambasi,negustorie cu deseuri,lingurari,.Sunt prolifici au copii si de vanzare,in orice tara merg isi cer drepturile sau isi iau singuri prin furaciune.Sunt viteji in scandaluri sau batai intre clanuri .Parlamentarul ala care a spus ca primirea Romaniei si a Bulgariei in UE a compromis idea de Europa Unita trebuie dat in ,,grija'' tiganilor pentru ca, prin metode specifice,sa-i,,demaste''intentiile rasiste si xenofobe .