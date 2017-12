Bătrînii Constanţei, premiaţi de către primarul Radu Mazăre

Aşa cum se întîmplă în fiecare lună de aproape şase ani, primarul Constanţei, Radu Mazăre, i-a felicitat, ieri, la Teatrul Naţional Constanţa, pe toţi cei care au împlinit, pe parcursul acestei luni, peste 80 de ani, precum şi toate cuplurile care au celebrat 50 de ani de la căsătorie, oferindu-le flori şi cîte un plic cu suma de 300 lei noi. ”Îmi aduc aminte că, la început, în urmă cu şase ani, acest cadou era de un million de lei, iar acum este de trei milioane lei. Nu este mult! Dacă ar fi după mine, cadoul ar fi mult mai mare, dar ştiţi şi dvs. că, în ultimii doi ani îmi este foarte greu. În ciuda acestui fapt am rămas consecvent pentru că cei ca dvs., care au muncit o viaţă întreagă şi au crescut copii în acest oraş, trebuie să fie sprijiniţi”, a declarat Radu Mazăre. El a adăugat că, începînd cu acest an, a mărit aria măsurilor de protecţie socială care vin în sprijinul bătrînilor. “În Constanţa sînt peste 50.000 de oameni cu vîrsta de peste 60 de ani, care nu au niciun venit sau care trăiesc dintr-o pensie mai mică de 400 lei. Pînă acum, pentru persoanele cu pensii de pînă în 300 lei ofeream cadouri de trei ori pe an. Din acest an, vom oferi cadouri persoanelor cu pensia mai mică de 400 lei, de şase ori pe an, începînd din luna februarie. Ne vom organiza repede, pentru că avem experinţa celor cinci ani, deşi pînă acum erau mai puţini beneficiari, aprox. 30.000, iar acum va trebui să oferim cadouri la 50.000 de persoane. Într-un oraş cu 310.000 locuitori să existe 50.000 de oameni cu pensii sub 400 lei este foarte grav. Am hotărît să îi ajutăm pe aceşti oameni, deşi cei de la putere fac tot posibilul să îmi oprească toate proiectele şi să nu îmi dea niciun ban. Mă chinuiesc ca pe hoţii de cai, dar nu-i nimic, sînt un luptător şi o să rezist. O să fac lucrurile bune de care oraşul are nevoie pentru că Dumnezeu este sus şi le vede pe toate”, a declarat primarul. Iniţiativele primarului au fost primite cu entuziasm de către bătrînii prezenţi. “Este foarte frumos din partea primarului că se gîndeşte la noi, bătrînii, cei uitaţi de toată lumea. Sîntem foarte bucuroşi că ne va face cluburi în care să ne relaxăm. Ne dă posibilitatea să socializăm, să mai ieşim în lume. Noi avem tendinţa să ne închidem în casă. Cît despre cadourile pe care le primim de sărbători, acestea sînt binevenite. Pensia mea, de 350 lei, abia îmi ajunge să îmi achit datoriile”, a spus Ion Caraorman.

În cadrul festivităţii de ieri au fost felicitaţi de către primar 135 de vîrstnici care au împlinit peste 80 de ani şi 100 de cupluri care au sărbătorit, în ultima lună, “nunta de aur“. În plus, Radu Mazăre i-a premiat pe Efrusenia Iacobescu, care a împlinit 90 de ani, cu suma de 300 lei, precum şi pe Dinică Dinică şi pe Dumitru Darlaiani, care au împlinit venerabila vîrstă de 100 de ani, cu suma de 500 lei. Din păcate, cei doi bătrîni care au împlinit un secol de viaţă nu au putut veni, din motive de sănătate, să îşi ridice personal cadourile, ei fiind reprezentanţi, în cadrul festivităţii, de către rude. “Pentru mulţi dintre dvs este foarte important să vă felicite primarul, oricine ar fi acesta. Respectul faţă de cei în vîrstă sper să devină o tradiţie a oraşului nostru. Sper ca şi pe mine, cînd voi ajunge la vîrsta dvs., să mă felicite primarul de atunci”, a mai spus Radu Mazăre.