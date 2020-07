BC Athletic: „Constanţei îi pasă! Împreună pentru familia Munteanu!”

Pe pagina de Facebook Baschet Club Athletic Constanta a fost postat un mesaj umanitar, prin intermediul căruia se solicită ajutor financiar pentru tatăl jucătorului Vlad Munteanu, juniorul clubului de la ţărmul mării.

„Ne dorim să-i vedem în tribune, din nou! Ne dorim să treacă peste aceste momente și să le simțim încurajările atunci când vom fi din nou împreună pe parchet.

Pentru asta, acum, e nevoie de noi și e de nevoie să înfăptuim acest Miracol pentru tatăl lui Vlad Munteanu, juniorul nostru! Constanței îi pasă! Împreună pentru familia Munteanu!” - Facebook Baschet Club Athletic Constanta.

„Până acum am luptat singuri. Nu am dorit să devenim o povară pentru nimeni. Am muncit toată viața noastră pentru orice lucru. Însă aceasta ultimă povară ne-a obligat să cerem ajutorul și celor din jurul nostru, pentru că timpul ne presează: până pe 21 iulie noi trebuie să plătim deja 6.000 de euro pentru intervenția gamma Kneif. Suntem convinși că Dumnezeu lucrează și astăzi prin oameni: oameni pe care îi cunoaștem sau pe care nu i-am întâlnit niciodată!” - Steluța Munteanu.

Orice gest contează, fie că-i un gând bun, un share sau un ajutor. Contul în care puteți dona este:

Titular cont: Munteanu Steluta

Cont: RO12BRDE140SV02146191400 (Lei)